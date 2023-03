Robos en Club Defensores de Alto Verde: "Necesitamos apoyo del Estado en seguridad"

El Club Defensores de Alto Verde volvió a sufrir un robo el día de ayer. Quince días antes, habían robado un inodoro del vestuario, por lo que los ataques de la institución son constantes y reiterados.

"Es una situación que ya cansa, estamos hartos, reventados, no sabemos cómo continuar. Hace 15 días nos volvieron a robar. Esta vez fue más grande, forcejearon la cerradura, se llevaron freidora, garrafas y alimentos del buffet", apuntó Abel Roda, secretario de la institución.

Entre 400 y 500 personas asisten al club por día, es un ambiente social que permite sacar a los chicos de la calle. Pero, admitió el entrevistado, "así es difícil recuperarse".

"No sabemos quién es, quién pudo haber sido, no tenemos idea de dónde pueden estar las cosas. El Club hizo la denuncia, pero sólo por el robo. Las autoridades están atadas de pie y mano, fiscalía de las órdenes, anunciamos el robo y nos preguntan quién fue, pero no sabemos. Tenemos un destacamento de prefectura a 70 metros pero nunca ven ni escuchan nada", replicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Hemos hecho bingos para recuperar dinero, pero no alcanza a recuperar nada de lo que nos robaron, sólo pudimos comprar un candado. Es un esfuerzo tremendo para organizar el bingo, 60 mil pesos de premios, y no tuvimos el apoyo de la comunidad".

"Necesitamos apoyo del Estado en materia de seguridad, monitoreo al menos. Nunca hay garantía al cien por ciento, pero tener una cámara que pueda vigilar lo que pasa, sería importante", dijo por último.

Escuchar también audio completo: