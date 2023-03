Agenda de partidos de la Primera Nacional: ¿Cuándo juega Atlético Rafaela?

El partido se jugará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en el barrio capitalino de Caballito, desde las 19:10, televisado por TyC Sports con Emanuel Ejarque como referí.

Los dos restante encuentros a celebrase mañana serán: Deportivo Riestra-Villa Dálmine, a las 16 con el arbitraje de Luis Lobo Medina y Gimnasia de Jujuy-Atlético Rafaela, a las 21:10, por TyC Sports y Nelson Viñas como referí.

Ferro, con juan Manuel Sara como entrenador, recién en la fecha pasada, como visita de Atlético de Rafaela, puso disfrutar de su primera victoria y ahora con cinco puntos procura sumar para acercarse a los primeros puestos, como lo indica y obliga su historia.

Deportivo Madryn, con cuatro unidades y tres derrotas seguidas, necesita elevar su nivel para escapar del fondo de la tabla ya que el equipo que ocupe el último puesto perderá la categoría.

La programación completa es la siguiente:

+ Zona A, séptima fecha-

Sábado, a las 15.30 (TyC): Almirante Brown-Flandria

Sábado, a las 16.00: Nueva Chicago-Agropecuario de Carlos Casares

Sábado, a las 19.00: All Boys-Brown de Puerto Madryn

Domingo, a las 15.30: Defensores de Belgrano-San Martín de San Juan

Domingo, a las 18.10 (DirecTV): Temperley-San Telmo

Domingo, a las 19.00: Guemes de Santiago del Estero-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Domingo, a las 19.15 (por TV): San Martín de Tucumán-Almagro

Domingo, a las 20.00: Estudiantes de Río Cuarto-Defensores Unidos de Zárate

Lunes, a las 21.10 (TyC): Deportivo Morón-Alvarado de Mar del Plata.

Libre: Patronato de Paraná

+ Zona B, sexta fecha-

Viernes, a las 16.00: Deportivo Riestra-Villa Dálmine

Viernes, a las 19.10 (TyC): Ferro-Deportivo Madryn

Viernes, a las 21.10 (TyC): Gimnasia de Jujuy-Atlético de Rafaela

Sábado, a las 16.00: Brown de Adrogué-Aldosivi de Mar del Plata

Sábado, a las 19.35 (TyC): Chacarita Juniors-Mitre de Santiago del Estero

Sábado, a las 20.00: Tristán Suárez-Chaco For Ever

Sábado, a las 21.35 (TyC): Quilmes-Estudiantes

Domingo, a las 16.00: Atlanta-Independiente Rivadavia Mendoza

Domingo, a las 18.00: Racing de Córdoba-Deportivo Maipú de Mendoza

+ Posiciones:

=Posiciones=

+ Zona A: Almirante Brown 12 puntos; Defensores Unidos y Agropecuario 10; Temperley 9; D. Belgrano, Nueva Chicago y Almagro 8; Patronato, Flandria, San Martín (T), Gimnasia (M), All Boys, San Martín (T) y Estudiantes (RC) 7; Brown (PM), San Martín (SJ) y Alvarado 6; San Telmo 5; Morón 4; y Güemes (SE) 3

+ Zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 12; Chacarita 11; Rafaela 10; D. Maipú 9; Mitre (SE), Villa Dálmine, Aldosivi y Atlanta 7; Racing (C), Gimnasia (J), Riestra e Independiente Rivadavia 6; Brown (A) y Ferro 5; Chaco For Ever y D. Madryn 4 y Tristán Suárez 3.