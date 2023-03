Provincia presentó a la Sociedad Rural el proyecto del Parque Nacional en el Jaaukanigás

El miércoles 15 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto a la Fundación Aves Argentinas e integrantes del Comité Intersectorial de Manejo Jaaukanigás (CIM), llevó adelante la presentación del proyecto de Ley para la creación de un área protegida de 130 mil hectáreas en el Sitio Ramsar Jaaukanigás a la Sociedad Rural de Reconquista. Esta iniciativa fue elevada por el gobernador Omar Perotti a la legislatura provincial el pasado 15 de febrero y ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

El encuentro, encabezado por la ministra Erika Gonnet, contó con la participación del presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo; del director ejecutivo y el coordinador del programa Tierras de Aves Argentinas, Hernán Casañas y Andrés Bosso respectivamente; el biólogo, investigador del CONICET, e integrante del CIM Jaaukanigás y del INALI, Alejandro Giraudo; el técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mario Basán. Además, fue invitado el senador por el Departamento General Obligado, Orfilio Marcón, quien estuvo representado por uno de sus asesores.

"Es importante el proceso que iniciamos en 2022 de llevar claridad a todos los actores involucrados para que tengan conocimiento de los detalles del proyecto", comentó la ministra Erika Gonnet luego del encuentro. Aseguró: "Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático acercamos la iniciativa a los diferentes actores en el territorio, desde legisladores hasta instituciones e intendentes, y estamos a disposición para seguir realizando encuentros con todos los sectores que sea necesario".

"Los debates siempre son enriquecedores, no lo veo como un punto negativo, es un proyecto con mucha trascendencia. Queremos transitar el camino con diálogo y profesionalidad. Le pedimos participación y diálogo a la Sociedad Rural cuando vimos la preocupación de estos sectores. Está la información disponible y si hablamos de preservación, siempre es buena noticia. Se potencia la región con obra pública local y regional, por lo productivo pero también desde el punto de vista turístico. No tenemos que cansarnos de dar la información, nadie habla de ir en contra de un sector", explicó.

Además, la responsable de la cartera ambiental brindó detalles sobre el proyecto: "Se trata de un Área de Manejo Integral de 130 mil hectáreas bajo categorías de conservación mixta. De esas 130 mil hectáreas, aproximadamente un 93% propusimos que sea Reserva Hídrica Provincial y las 9.000 hectáreas restantes, que actualmente son tierras fiscales de la provincia y representan el 7%, se convertirían en Reserva o Parque Nacional".

"Ellos están preocupados por ceder el territorio, pero no es al gobierno nacional, es a Parques Nacionales, una entidad muy importante en la provincia y el país. No es el territorio completo de Jaaukanigás, núcleos que llegan a las 9 mil hectáreas de Florencia, Villa Ocampo y Reconquista. Son tierras de la provincia, fiscales, no hablamos de expropiar ni nada. El resto es un amplio sector provincial, lo tiene la provincia, lo que hacemos es ponerlo a nivel de preservación y conservación", detalló la ministra.

"Es fundamental encontrarnos unidos para cuidar y preservar nuestra biodiversidad, es el único camino y futuro posible", finalizó la ministra al terminar la reunión.

"Los parques nacionales representan un motor de desarrollo para las comunidades locales, son generadores de fuentes de trabajo, diversifican la matriz de ingresos de una región", explicó por su parte el director ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas y aseguró que "hay que seguir trabajando en conjunto, hay que debatir".

"Cuando vamos a las causas científicas y estructurales de la sequía tienen que ver con un montón de actividades que se van haciendo sobre el uso de la tierra, que van provocando en los ambientes naturales que un montón de bienes y servicios esenciales se vayan perdiendo", comentó Alejandro Giraudo.

"En ese esquema, mundialmente, está claro que las áreas protegidas juegan una función importantísima en conservar reservorios, no solo de aguas y de fauna silvestre, sino también reservorios para que podamos acceder a recursos que se están perdiendo en todos los otros lugares", destacó el biólogo.

"Jaaukanigás está siendo uno de los sitios más visitados de Santa Fe y del noroeste argentino por el turismo de naturaleza", remarcó Giraudo y agregó que en el proyecto de Ley elevado por el Ejecutivo provincial "el Parque Nacional dentro del Sitio Ramsar es sólo el 2% y de la superficie del departamento General Obligado es solo el 0,02%". "Tenemos la obligación moral de preservar la fauna y la flora para que las conozcan las generaciones futuras", finalizó.

Por último, el integrante del INTA Reconquista, Mario Basán, resaltó que "lo más positivo es poder tener estos espacios de intercambio donde todos nos podamos escuchar". Además, Basán valoró el rol de Agusto como presidente de la Sociedad Rural de Reconquista y remarcó: "hay diferentes posturas y puntos de vista, pero todos queremos que el ecosistema sea perdurable para nosotros y las generaciones futuras".

"Surgió una alarma en algunos sectores, no sabemos si intencionalmente o por desconocimiento, pero tuvimos la oportunidad de aclarar. Llevamos proyectos a cumbres mundiales y encuentros de municipios con las mismas temáticas. Hay varios proyectos ambientales en la región, hace rato propusimos que algunas zonas sean parques nacionales. Esta es una propuesta superadora", remarcó el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos.

Otras presentaciones

El 10 de marzo de 2022 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Gobernador Omar Perotti y la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, llevaron adelante la propuesta a la Wyss Foundation, y la firma de un convenio entre la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Aves Argentinas para coordinar capacidades operativas, logísticas y técnicas para la creación del Área de Manejo Integral Jaaukanigás.

A partir de ese momento, y hasta elevar el Proyecto a la Legislatura Provincial, se realizó un proceso de presentación del proyecto a diferentes actores, dentro de los cuales se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), CIM Jaaukanigás, Equipo Técnico de los Bajos Submeridionales, UTN Reconquista, legisladores provinciales, autoridades de municipios y comunas locales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades originarias, entre otros.

Durante el encuentro estuvieron presentes la Subsecretaria de Protección a la Naturaleza, Josefina Obeid y el Asesor Técnico, Gaspar Borra.

El proyecto

El proyecto plantea la creación de un área protegida en el Sitio Ramsar Jaaukanigás de 130 mil hectáreas aproximadamente bajo la categoría de reserva provincial con tres núcleos de Parques Nacionales ubicados en Florencia, Villa Ocampo y Reconquista, en el Departamento de General Obligado. Dicho sitio Ramsar fue creado en el año 2001, cuenta con una superficie de 492.000 hectáreas y es uno de los más importantes de la Argentina desde el punto de vista de su biodiversidad y por el sistema hidrológico que representa.

La zona contará con su Plan de Manejo donde quedarán establecidos los índices de conservación del área y se encontraría delimitada al Este por el Río Paraná y al Oeste por el Arroyo Paraná Mini.

