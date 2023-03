Débora Fretes Hernández y su crecimiento en el rugby femenino

En diálogo con Ari Aiello y Diego Redonder en «Conexión Deportiva» de la CSC Radio, Fretes Hernández contó sobre sus inicios: “Cuando quería empezar, no me animaba porque era muy flaca y pensaba que me iban a meter al banco, entonces empecé a jugar al fútbol y ahí conocí a una chica que jugaba al rugby que era de mi misma contextura física, y entonces con ella empecé”.

En cuanto a la convocatoria para la Selección dijo que “fue algo inesperado que me tocó vivir y no quiero dejarlo pasar, es muy loco volver de la concentración o ir a los viajes, ver las camisetas con las que juego y es rarísimo”.

“La familia lo maneja igual que yo con una ansiedad total, con una alegría inmensa y es una emoción en la que uno nunca termina de caer. Vuelvo a ver los partidos y no me creo que estuve ahí. Sigue siendo loquísimo y creo que eso es lo que mantiene con ganas de seguir o de ir por más”, reflexionó.

Respecto de la importancia de Alma Juniors, la deportista sostuvo: “Siento que el club me dio muchas alegrías, muchas personas muy lindas y llevar el nombre de Alma Juniors a lo más alto me encanta, es muy satisfactorio”.

Sobre la última convocatoria nacional en Córdoba, dijo que “fueron cuatro días muy intensos, se sumaron chicas nuevas y estuvo muy bueno porque se notó esa energía que dan las chicas nuevas, y se acoplaron muy bien. La concentración fue muy fructífera, muy nutritiva, hubo análisis de nuestros partidos y es muy bueno ver lo que tenemos, las herramientas que tenemos y cómo las podemos trabajar y mejorar”.

En cuanto a la preparación, comentó que “es necesario alimentarse bien, que las horas de descanso sean ocho, tenemos una nutricionista que nos ayuda y nos da opciones; y como estoy estudiando tuve que dejar el trabajo que estaba haciendo con los M12, porque es muy difícil hacer todo”.