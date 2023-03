Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que quiso suicidarse

La desesperación de un hombre, apenado por las deudas y la falta de trabajo, hizo que intentara arrojarse del Puente Peatonal Dorrego.

Zaira Nara fue testigo del hecho, pidió ayuda a la policía y el hombre gracias a la acción conjunta de todos, reconsideró su situación. La presencia y la palabra de la modelo consiguieron que el hombre vuelva en sí.

En Nosotros a la mañana tuvieron el testimonio de la hermana de Wanda sobre el dramático momento. “Yo venía de comer con una amiga y cruzamos el ramal Tigre por ahí por Tomkinson. Venía concentrada manejando y le digo ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’. Recién lo había cruzado, había arrancado a caminar y estaba llegando a la mitad del puente”, relató al ciclo.

“Lo primero que hago es llamar al 911 y al toque se frena un auto con unos chicos que ven la misma situación que nosotras. Se bajan y se ponen a hablar con el chico. Bajo el vidrio y escucho que le dicen ‘no te podés tirar, no te podés suicidar’", explicó la modelo.

"Al toque llega un patrullero y llegaron como cuatro. Estacionamos nuestro auto y la policía estaba tratando de convencerlo”, contó.

Todavía en shock, la hermana de Wanda Nara contó cómo el hombre al descubrir que ella estaba acompañándolo en ese momento lo hizo reconsiderar todo. “Mi amiga le dice ‘si te vas a tirar, no te vas a morir, te vas a lastimar’. Ahí él levanta la vista, me ve y me dice ‘vos sos Zaira Nara’”, rememoró.

“Le dije que yo lo había visto y que seguro tiene familia y que alguien lo estaba esperando en la casa. Le decía que no era por ahí”, contó. “Él dijo ‘yo la veía cuando estaba en la tele’ y ahí como que aflojó. Ahí conectó, miró para abajo y me dice ‘tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir’”, recordó, aún sorprendida.

“Le dije que me daba taquicardia hablar así, que salga. Charlando así, agarrándose de la reja, consiguió salir del puente”, contó. “Fue muy fuerte. Me mató que dijera que tenía muchas deudas, que no las podía pagar, que no tenía trabajo y que no quería vivir porque no podía enfrentar la realidad en la que estaba viviendo. Era un tipo desesperado”, detalló.

“Nunca me había pasado de vivir una situación así, de una persona que se quiera quitar la vida y la inconsciencia de que no solo iba a hacer eso, sino que iba a terminar generando un desastre”, concluyó.

Línea de prevención del suicidio: tel:135 (línea gratuita) (011)5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país

Fuente: Ciudad Magazine