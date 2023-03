Habrá paro de transporte este viernes en Santa Fe

Trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se encuentran acampando frente al ministerio de Trabajo de la Nación. Luego de un plenario de delgados anunciaron que harán un paro de 12 horas este viernes, que comenzará a las 00 y se levantará al mediodía.

"El acampe comenzó el día lunes, luego de una reunión que tuvimos con la gente del ministerio de Trabajo de la Nación por reclamos que no están siendo escuchados. Esto es el resultado de denuncias que venimos realizando sin ninguna respuesta, no fuimos escuchados como lo merecemos", comentó Marcelo Gariboldi de UTA Santa Fe.

"Estamos en la puerta haciendo los reclamos. Convocamos a un plenario de delegados, se decidió tomar medida de acción directa. Sería un paro de actividades a partir de las 0 horas del día viernes en el transporte urbano e interurbano, hasta las 12. Por el momento esta es la decisión, siempre hay chances de destrabar el conflicto", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Entre los reclamos, piden que no se firme y que el ministerio no homologue el artículo 223 BIS que perjudica a los trabajadores del interior. Los trabajadores del interior están viviendo una situación muy extrema respecto a las jubilaciones, las empresas hacen un aporte remunerativo del 12 por ciento, y el resto se cobra en negro. Por lo tanto las jubilaciones no superan los 90 mil pesos.

"Esa medida se tomó en la pandemia, y el ministerio homologó esto. Pero la pandemia ya terminó y no puede seguir sucediendo. Pero a la vez, hay muchas diferencias de salarios, están abonando mal, hay liquidaciones mal hechas, a los partes de enfermos la están pagando cuando quieran. Pero eso no es todo: hay cinco seccionales del país que luego de las elecciones fuimos acompañados por muchos compañeros y no estamos siendo reconocidos. El concejo directivo nacional de la UTA no nos entrega la certificación de autoridades a pesar de que haber sido los ganadores. Se trata de Mar del Plata, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Jujuy", dijo por último.

