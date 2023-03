Martorano no descartó ninguna candidatura

Tres médicos podrían ser candidatos en las elecciones 2023. Con el cronograma electoral definido, parecen reforzarse los nombres de Sonia Martorano y de Leonardo Caruana en la zona sur de la provincia y en el centro en mesas de la política santafesina aparece el nombre de Juan Pablo Poletti, el actual director del hospital José María Cullen.

Santa Fe tiene una rica historia en médicos con participación política que incluso han llegado a la gobernación. Desde 1983 a la fecha figuran los casos del justicialista Víctor Félix Reviglio y de los socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Antes, dos mandatos del también médico Carlos Sylvestre Begnis que al igual que Reviglio habían nacido en territorio cordobés pero con actuación profesional y política en la provincia.

La actual ministra de Salud tiene un alto nivel de conocimiento de la población en las encuestas que se vienen realizando en los diferentes espacios políticos y goza del trato diario con la gente. Más allá de su origen radical, se hizo cargo del ministerio en plena pandemia ante la renuncia de Carlos Parola.

Martorano, que durante estos tres años de gestión llevó adelante, junto a todo el equipo de Salud, la campaña de vacunación más grande de la historia, ha sido reconocida por la Universidad de Oxford con el primer premio en el Seminario de Líderes Latinoamericanos de Salud en Harris Manchester College, Gran Bretaña.

En este marco, la titular de la cartera no confirma ni descarta nada. Consultada sobre su futuro, Martorano respondió: “No hemos hablado de candidaturas. Hay muchas personas muy capacitadas que están trabajando en esto. Yo he estado trabajando y gestionando en otra área, pero nos interesa mejorar la calidad de vida de la gente desde la política. Hoy puntualmente no hemos conversado de ninguna de estas cosas”.

