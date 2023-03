Se cumplieron 31 años del atentado a la Embajada de Israel

El 17 de marzo de 1992, a las 14:47, se produjo uno de los hechos más trágicos de la historia de nuestro país. El atentado a la Embajada de Israel dejó como saldo 22 personas muertas y más de 250 heridas.

"Han pasado 31 años desde que cambió la historia en nuestro país, lo que pensábamos que no podía suceder acá, que era el terrorismo extranjero, pasó en Argentina. Esto continuó con el atentado a la AMIA y el asesinato de Nisman, todo cruzado por un mismo factor que es la impunidad y las zonas liberadas, porque la custodia que tenía que estar no estaba", reflexionó Horacio Rotiman, de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Santa Fe.

"Pero fundamentalmente nos afectó a todos: murieron 22 personas hubo 250 heridos. De las 22 personas, 9 murieron dentro de la embajada, los 13 restantes eran trabajadores, peatones, un taxista, un sacerdote de una iglesia vecina, tres ancianos de un hogar... Las personas heridas quedaron marcadas para toda la vida", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Es necesario saber qué pasó, es fundamental para que no vuelva a suceder. En la medida que hubiéramos resuelto rápidamente quién fue, y que no hubiesen podido ingresar al país, no hubiésemos tenido que lamentar otros atentados. Pero así estamos sujetos a que nos vuelva a pasar", dijo por último.

