Chano volvió a los escenarios y anunció la vuelta de Tan Biónica

En medio de su show en el Lollapalooza, que se lleva a cabo en el Hipódromo de San Isidro, Chano Moreno Charpentier anunció repentinamente el regreso de Tan Biónica, la banda que conformó durante varios años junto a Gonzalo Moreno Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein.

Tras interpretar "Claramente", uno de sus hits como solista, alertó a todos los presentes. "En cinco minutos vuelve Tan Biónica. Vinimos a decirles que el grupo les va a regalar una última noche mágica próximamente en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires".

Luego de unos minutos, aparecieron sobre el escenario los cuatro integrantes del histórico grupo de pop argentino para interpretar algunos de sus hits como "Ciudad Mágica", "Ella", "Obsesionario en La Mayor" y "La Melodía de Dios".

Para cerrar una noche mágica, sonó de "All you need is love" mientras Chano, Bambi, Seba y Diega se despedían de sus fans.