Ricardo La Volpe habló tras Independiente - Colón

El entrenador argentino Ricardo La Volpe dijo hoy que los equipos del fútbol argentino no deberían pretender que su juego se asemeje al Manchester City de Inglaterra, a propósito de la salida de su colega Leandro Stillitano en Independiente.

"Los técnicos le tienen que hacer entender a los dirigentes que un equipo no se arma de un día para otro, y que no se puede pretender que los equipos jueguen como el Manchester City o el Real Madrid si no tenés los jugadores para hacerlo", dijo La Volpe en diálogo con Relatorxs por la radio AM 750.

"Hay que jugar con las herramientas que se tiene, fortalecer la defensa, apostar al contragolpe. Veo muchos técnicos jóvenes que quieren mostrar que sus equipos salen jugando pero en los partidos no les sale esa idea", indicó el ex seleccionador de México.

Para La Volpe, un entrenador "primero tiene que saber con qué jugadores cuenta" para definir el equipo y luego "adaptar un sistema de juego en base a eso".

Y agregó: "No puede pretender imponer un sistema cuando tiene un plantel que no tiene las herramientas necesarias para llevarlo al juego. El técnico debe también generar una confianza con el plantel para que el sistema se plasme en la cancha".

En ese sentido, La Volpe elogió a San Lorenzo, puntero de la Liga Profesional de Fútbol: "En el San Lorenzo de (Rubén Darío) Insúa los jugadores entendieron que todos tienen que meter, todos tienen que correr, tienen dinámica, no es vistoso pero es efectivo".

La Volpe afirmó que le gustan cómo juegan equipos como Racing Club, River Plate y Talleres de Córdoba y fue crítico con Boca: "Tiene mucho altibajos. De repente juega un 4-4-2 contra Vélez y después contra Banfield un 4-3-3 que no salió bien".

Por último, apuntó que no le gustó "nada" la actuación del seleccionado argentino Sub-20 en el último Sudamericano, en Colombia, donde no logró la clasificación al Mundial de la categoría.

"No sé si fue que los equipos no dieron a los jugadores para el torneo, pero no me gustó para nada la Selección Sub-20 en el Sudamericano de Colombia", dijo La Volpe para AM 750.