Néstor Gorosito sobre Independiente-Colón: "Me fui caliente, qué te parece"

El DT de Colón, Néstor Gorosito, prefirió no hablar después de todo lo sucedido en Avellaneda frente a Independiente. Aunque sí lo hizo este domingo en diálogo con TyC Sports.

“Me fui caliente, qué te parece. Se pueden equivocar los árbitros como nos equivocamos todos. Ahora cuando es en forma sistemática para un lado, te genera impotencia, porque estás representando un club, te duele ¿Sabés cuando me di cuenta? A los cinco minutos de partido supe que algo raro iba a pasar”, enfatizó.

Para luego referirse a la jugada donde Goltz toma la pelota con la mano y desembocó en el segundo penal para Independiente. Al respecto, acotó: “Reglamentariamente Giménez está pisando el área, y Scime, el que cobra el penal, porque Lamolina decía que no, está en la línea. Pero estaban desesperados por cobrar. Lo que pasa que una noticia tapa a la otra. Con Huracán nos anularon un gol y ayer jugamos el mejor partido desde que asumimos, sin brillar, fuimos mejor que Independiente”.

Más adelante, subrayó: “Había faltas a los jugadores nuestros y no cobraba nada. Y a nosotros nos cobraba faltas tontas, ahí te das cuenta. Para no insultarte te pido por favor que me eches, le dije a Nico (Lamolina). Pero así no se puede, el primer penal… dejate de joder. Después hay un penal a Garcés que Laso lo abraza. Y no cobraron porque se agarraron los dos. En el penal que le hicieron a Ramón, si él no la agarraba con la mano el partido el juego seguía y no se cobraba nada. Wanchope por su capacidad, viveza y experiencia estuvo atento”.

Antes de su despedida, Gorosito volvió a insistir en los constantes fallos arbitrales: “Nosotros no dejamos sin laburo a un árbitro, pero ellos con un fallo o una sucesión de errores nos pueden dejar sin laburo a nosotros. Te hacen agarrar una calentura de la con… de la lora”.

Con info de UNO Santa Fe - Sin Mordaza