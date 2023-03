"Hay mucha incertidumbre y es necesaria la unidad nacional", afirmó Luis 'Changui' Cáceres

El dirigente radical Luis 'Changui' Cáceres, dialogó con Cadena OH! sobre la actualidad política. Su visión es que la incertidumbre predomina y genera más dudas, a la par de que ni el oficialismo ni la oposición dan muestras claras de formar una unidad interna y externa que den cause a la crisis.

"La interna dentro del conglomerado del partido radical es profunda. Ahora se conformó el frente de frentes, no sé en definitiva qué nombre va a tener para afuera. Eso ha ido cerrando bien, los partidos más significativos e importantes con más caudal de votos desde la oposición han cerrado filas", expresó a Hugo Isaak.

"Lo que tenes dentro de todo eso es algún candidato que está lanzado, como Pullaro, y otros que todavía no formalizaron el lanzamiento. Habrá que esperar a ver qué aparece. Pullaro es un candidato con formación política y militancia, no me cabe duda que si hay una interna va a tener mucha chance, habrá que ver con quién compite".

"En el PRO se lanzó Larreta, se sabe que Bullrich está ahí. Uno no puede prever lo que puede llegar a cerrarse antes de la presentación de candidatos, porque no se sabe qué es lo que cierra. Tampoco sé si dentro del radicalismo las cosas cierran o terminan disputando dos", remarcó.

"Me nerva bastante, no es buena la imagen que se está dando. El oficialismo con el Frente de Todo tiene un despiole, es un cambalache total, y la oposición no se está presentando de manera ordenada. En vez de ser uno mejor que el otro, se le ofrece duda a la ciudadanìa, deben estar pensando otra vez sopa".

Para el entrevistado hay que buscar una "unidad nacional", aun sobre la base de pensamientos que son dispares. El objetivo es tener "cuatro o cinco puntos en común que fijen políticas de Estado", así aunque cambie el gobierno podrán mantenerse.

"No hay país que en medio de una crisis haya salido de sin una idea común, ponerse de acuerdo al menos hasta donde puedan. Pero del decir al hacer, hay un trecho enorme. Hay mucha incertidumbre, espero que se dejen de mirar el pupo y miren el interes colectivo. Si tienen que armar listas de legisladores, la van a tener bastante complicadas, van a tener que enfriarse los ánimos porque hay una proliferación de partidos. Hay algunos que tiene poder territorial, caudal de votos probados, y otras más débiles", dijo por último.

Escuchar también audio completo: