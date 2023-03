Amenaza narco contra Maximiliano Pullaro en la balacera al banco de Granadero Baigorria

En la noche de este martes hubo nuevamente disparos contra el frente de un banco. El blanco fue otra vez una de las sucursales del Banco de Santa Fe, en esta ocasión, en la localidad de Granadero Baigorria. El ataque no dejó heridos.

Allí los atacantes dejaron un mensaje amenazante contra el precandidato a gobernador de Santa Fe y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro. "Dejá de hablar de los narcos si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", decía el mensaje.

La sede bancaria atacada se encuentra a la vuelta de una Comisaría de la Policía de Santa Fe y a escasos metros de la Municipalidad de Granadero Baigorria.

En tanto, la investigación del hecho quedó en manos del fiscal José Luis Caterina.

Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 22, 2023

Tras el hecho, el ex ministro de Seguridad, expresó que "esto preocupa de sobremanera, pero las amenazas no me van a hacer callar. Seguiré trabajando de la misma manera y con la misma fuerza".

"No nos van a hacer mirar para otro lado, vamos a seguir marcando la política criminal que se debe llevar adelante", agregó.

