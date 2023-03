Rodríguez Larreta se solidarizó con Maximiliano Pullaro por las amenazas recibidas

Con una diferencia de 24 horas, dos sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe fueron atacadas a tiros en el departamento Rosario. El primer ataque ocurrió el lunes por la noche en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y el segundo en la noche de este martes en Granadero Baigorria. En los dos atentados dejaron carteles intimidatorios. Uno de ellos menciona al ex ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro, a quien tildan de “narco”.

La balacera contra la entidad bancaria de Granadero Baigorria tuvo lugar en Rivadavia y Chacabuco, a pocos metros de la Comisaría 24ª y del edificio de la Municipalidad. De acuerdo a la información recolectada por el Comando Radioeléctrico, los autores de los disparos fueron dos y pasaron en moto, según indicaron fuentes del caso.

La sucursal del Banco de Santa Fe de Baigorria recibió nueve tiros. Allí también se incautaron dos trozos de papel, agregaron los investigadores. De acuerdo a la información, uno de ellos decía: “Maxi Pullaro dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad”.

El intendente de CABA y pre candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, hizo público su apoyo a Maximiliano Pullaro, luego de las amenazas sufridas y mando un mensaje a los gobiernos nacional y provincial: "tienen que garantizar su seguridad y la de su familia".

Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos.

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 22, 2023