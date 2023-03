Tomás Mondino, el velocista campeón que corta el pasto para poder entrenar

El velocista rafaelino Tomás Mondino, se prepara para un año de gran actividad e intensidad. Este fin de semana ya estará en Uruguay para su primera competencia internacional del 2023, a poco tiempo de cumplir recién los 18 años.

"Arranqué con competencias a los 13 años, que fue cuando me metí en el mundo del atletismo. Mi primer torneo fue en Perú, en Arequipa. En ese momento seguía con el rugby, con el atletismo recién arrancaba. Por dos años estuve haciendo las dos cosas, hasta los 15. Pero ya los últimos dos años generé mucha experiencia. Los primeros torneos entraba con mucho miedo, pero ahora tengo más conocimiento y uno se acostumbra", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Pero la realidad no es todo color de rosa. En los últimos tiempos atravesó dificultades porque no cuenta con un lugar en condiciones para entrenar en su ciudad natal, aunque está en un momento clave de su carrera. A los 17 años el doble campeón Sudamericano U18 en 2022 en 100 y 200 metros llanos, y que se ubicó séptimo en el ranking mundial de 100 metros. Está entrenando en la pista del CEF 53 que lejos está de ofrecer su mejor presentación.

"El último mes estuvimos con bastante disputa, pero pasa hace mucho. Desde hace dos años entreno en la pista del CEF de Rafaela, que no tiene mantenimiento. El otro día tuve que cortar el pasto yo porque hacía un mes y medio que nadie lo cortaba. La verdad, a mi preferencia, desearía que haya una pista en Rafaela, es una ciudad muy grande con más de 100 mil habitantes. Va a seguir creciendo también, y no tener una pista sintética es algo lamentable", apuntó con claridad.

Actualmente la pista que tienen, que es de pasto, no tiene ningún mantenimiento. Se mantiene por los chicos que estan entrenando ahí.

"No sabría decir de qué entidad depende, pero no se mantiene, el Estado no invierte ahí. Siendo atleta no me tendría que estar preocupando si piso un hormiguero y me puedo doblar el tobillo. Estoy yo y puede haber muchos otros chicos. Sin mantenerlo ni mejorar las instalaciones, está dificultando que las nuevas generaciones puedan salir a la luz", replicó.

El joven terminó el colegio el año pasado y está estudiando a distancia Comercio Internacional en la Facultad de Palermo, en Buenos Aires.

Para este año tiene muchas competencias internacionales: este fin de semana en Uruguay. Después tiene una concentración con la Selección Argentina de Velocistas, "nos vamos a preparar para la posta en Santiago 2023, los Juegos Panamericanos". Por otra parte, irá al Sudamericano U20 en Colombia, realizará encuentros internacionales por Europa, más que nada en España; y tiene el gran objetivo personal del Panamericano U20 en Puerto Rico.

Escuchar también audio completo: