Una víctima de trata contó detalles de su vínculo con Marcelo Corazza

Este martes, en A la Tarde (América), habló un joven contactado por Marcelo Corazza, Lucas Benvenuto, y dio información estremecedora.

"Tuve la mala suerte de cruzarme con él", aseguró.

"Si bien yo no tenía problemas económicos, mi familia no me cuidaba y eso hizo que fuera una puerta para esas personas. Yo a los 11 hablé con una persona por internet, él me decía que me iba a llevar a Mc Donalds y demas, y yo accedí. Me escapé de mi casa y fue una semana donde estuve de casa en casa en casa y de persona en persona. Ahí es donde conocí a Jorge Corsi y Augusto Correa. Estas personas abusaron de mi en todos los sentidos", comenzó relatando y luego aclaró: "Respecto a Marcelo quiero aclarar que solo hablé y tuve conversaciones sexuales pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él".

"Nadie me rescató, me rescaté solo. Yo decidí denunciar cuando mi mamá falleció, que eso fue cuando yo tenía 18 años. Mi captor todavía sigue libre. Jamás hubo respuesta de la Justicia", siguió.

E indicó: "Esta persona me tuvo cautivo en una librería durante 9 meses después me enteré que él filmaba las violaciones que me hacía. Él debería estar preso y hace 20 días me lo cruce en la calle, volví a ser un niño cuando lo ví". "Me hubiese gustado pegarle pero no pude", concluyó visiblemente afectado.

Leer también: Gran Hermano: Del Moro habló sobre la detención de Marcelo Corazza

Dieron a conocer detalles escalofriantes de la denuncia contra Marcelo Corazza

Hoy, en Intrusos (América Tv), dieron a conocer qué dice la investigación que realizó la Justicia para proceder con la detención del ex Gran Hermano y productor de Telefe. Fue el periodista Javier Díaz quien dio detalles de la causa, en la cual está involucrado Marcelo Corazza.

"Todo inició en octubre cuando las víctimas se presentan a declarar. Una de las víctimas relata ante la Justicia que Francisco Angelotti le presenta a Marcelo Corazza. Lo lleva en su auto hasta Plaza Miserere. Allí estaba el ex Gran Hermano", comenzó diciendo el columnista de A24.

Según indica el expediente, la víctima sube al vehículo de Corazza y se dirigen hacia otro lugar: "Corazza condujo hasta Costanera Sur. Estacionó el auto, se desnudó y se masturbó delante del menor mientras lo miraba".

Asimismo, Díaz indicó que Francisco Angelotti captaba menores y mayores de edad en Oberá, Misiones, y se aprovechaba de su delicada situación económica. "Les ofrecía zapatillas, ropa y mercadería para lograr su cometido", deslizó.

Por último, en el ciclo de América revelaron que, por el momento, Corazza no brindará declaraciones. "Los abogados de Corazza van a ponerse al tanto de las pruebas que fueron recolectadas antes de definir la estrategia legal", cerró.

Fuente: Exitoina