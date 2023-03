Asesinato de rosarinos en Nueva York: cómo volver a la vida después de la condena

Hace unos días se conoció la sentencia que dejó en perpetua a Sayfullo Saipov, el terrorista que asesinó a cinco rosarinos en las calles de Nueva York el 31 de octubre de 2017. El jurado no consiguió una decisión unánime para condenarlo a la pena de muerte y fue por ello que pasará el resto de su vida en prisión y estará durante 22 horas del día en su celda.

"Una no imagina que estas cosas pueden pasar. A veces una piensa hipotéticamente lo que puede pasarle en la vida, no me imaginaba que podía ser esto. No quedó más que atravesar esta situación tan dura, compleja, inexplicable... Nada te prepara para una cosa así. Parece una locura, pero es ni más ni menos que mi vida", comentó Anita Evans, esposa de Hernán Mendoza uno de los fallecidos.

Para esta oportunidad en que se inició el jucio en enero, el departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo cargo de las familias y las trasladó al país. Fue por un período determinado, no por todo el proceso, pero pudieron estar en la Corte.

"Aprendí mucho, no soy abogada ni tengo idea de esas cosas, pero estuve involucrada en un proceso penal contra un terrorista... Jamás me había sentado en una corte. Aprendí sobre un sistema judicial, federal y penal que nada tiene que ver con el nuestro. Él se declaró no culpable, por eso el proceso se hizo largo", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El juicio tuvo varias fases. La fase 1, de la culpabilidad, era en la que se tenía que demosotrar su culpa. Tenía 28 cargos que se le imputaban, 8 por homicidio. La fase 2, fue la de la penalidad.

"Aprendí que no en todos los estados de Estados Unidos existe la pena de muerte, pero como es un caso de justicia federal, se incorporó la pena máxima que es la pena capital como posible condena. La pena máxima era esta, y la mínima era perpetua, que es para siempre sin posibilidad de libertad. Así que va a ser trasladado a un penal de máxima seguridad, en una de las prisiones más duras. Su reclusión es de aislamiento y soledad, que se evalúa a partir de su conducta", detalló.

Para la entrevistada, además del dolor y del shock, todo "fue extraordinario, de ficción. Me trasladaba el FMI, me ingresaban a la Corte, estaba sentada a metros del asesino de mi esposo y de su familia, escuché que él está orgullo de lo que hizo, que hubiera seguido matando gente. Se mencionó como orgulloso soldado del califato, que hace todo por su dios y que tiene que seguir matando infieles. Así que cualquiera puede ser víctima de esta locura".

"Me da impotencia y mucha tristeza. Nada vuelve el tiempo atrás, nada lo regresa a casa. La única persona que podría haber evitado esto está orgullosa, y diciendo que dios lo está preparando para cosas más grandes", remarcó.

Así, la familia "adquirió miedos" que antes no tenían. "Yo lo trabajo mucho en mis tres hijos... Que puedan crecer fortalecidos sin odios ni resentimientos. Somos protagonistas de una historia que no elegimos vivir. Teníamos una vida totalmente tranquila, los dos trabajadores, teníamos amigos, queríamos disfrutar la vida, nada tiene que ver con esto que vivimos. Este hombre sigue creyendo las cosas que cree, él y tantos más. Yo educo a mis hijos con respeto, les explico que todos tenemos derechos. Lo hago para honrar la memoria de mi esposo. Por eso seguimos haciendo memoria, esto está pasando, y puede seguir sucediendo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: