Villa Ocampo: Más de dos mil personas pidieron justicia por el crimen de un camionero

Este domingo se concentraron en la ruta nacional 11, ingreso principal de la ciudad de Villa Ocampo, más de 2000 personas con el objetivo de pedir justicia por el asesinato del camionero ocampense Fernando Iván Francovich, ocurrido en la tarde del martes 21 de marzo de 2023, en la ruta nacional 16, jurisdicción de Avia Terai en la provincia del Chaco.

Esa jornada, desde una camioneta VW Amarock, tres o cuatro delincuentes, trataron de asaltarlo y le propinaron cuatro disparos de arma de fuego, tres en la pierna derecha y uno en el tórax.

En la manifestación estuvieron presentes, el padre Hernán Francovich, también camionero, la madre Mónica Corgnialli y la hermana, siendo acompañados por camioneros de toda la región, autoridades políticas, como el intendente Enrique Paduán, el secretario de gobierno Eduardo José, integrantes del gabinete municipal, dirigentes agrarios, representantes de empresas, referentes de instituciones y vecinos en general, además de la prensa de la región.

Tanto el señor Hernán Francovich, como la señora Mónica Corgnialli, padres de Fernando, hablaron con la prensa presente, en forma conjunta y también en forma separada, donde explicaron lo poco que conocen de la causa: “Desde la esfera oficial del gobierno de la provincia del Chaco y también desde el ministerio de justicia, nadie se ha comunicado conmigo para explicarme como está la situación investigativa del caso de mi hijo, a mí me han arrebatado gran parte de mi vida, tengo una hija y un hijo y me han asesinado a Fernando, por lo tanto no voy a parar hasta lograr justicia por la muerte de mi hijo”, acotó la señora Mónica.

Mientras que Hernán Francovich, padre de la víctima, dijo que logró comunicarse con un funcionario judicial, quien le aseguró que hay dos detenidos, uno de ellos es menor de edad, por lo tanto está a la guarda de sus progenitores y continúan buscando a los integrantes de la banda, en tanto cuando pudo dialogar con el fiscal de la causa, éste le aclaró que no se comunicó antes porque "no tenía novedades para informarles", pero en la mañana del lunes 27 de marzo lo estará recibiendo en su oficina; acotó el padre.

La ruta nacional 11 estuvo cortada por lo efectivos policiales de la URIX, alrededor de 15 minutos, 300 metros al norte y 300 metros al sur del ingreso a la ciudad ocampense, donde se llevó a cabo la manifestación.