Rodrigo De Paul: "Scaloni y Messi son las personas más importantes del seleccionado"

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del seleccionado argentino campeón del mundo, aseguró que el entrenador Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi "son los más importantes" del plantel.

En una entrevista con AFA Estudio, el mediocampista repasó la conquista en el Mundial de Qatar 2022 y destacó la importancia de los líderes del equipo.

"Scaloni es una parte importante de mi vida porque me hizo cumplir un montón de sueños, desde el debut con el seleccionado hasta todo lo que vino después. Me genera admiración, orgullo y creo que junto al 'enano' es el más importante de la Selección", expresó De Paul.

El jugador de Atlético de Madrid de España también se refirió a la relación que forjó con Messi y reveló parte de una importante charla que tuvieron después del duro debut con derrota ante Arabia Saudita.

"Después de Arabia teníamos libre y podíamos ver a los familiares pero ni él ni yo queríamos ver a nadie. Estuvimos cinco o seis horas juntos y nos dijimos todo. Fue muy significante", recordó.

En este sentido, el ex Racing Club contó que tiene un ritual inalterable en la concentración con Messi.

"A las 9:30 le tocó la puerta para tomar mate. No me puedo demorar ni veinte minutos", detalló, entre risas.

Uno de los momentos cruciales del histórico título fue la lesión que sufrió en la previa de los cuartos de final contra Países Bajos que casi lo deja afuera del resto de la competencia.

"Lo primero que me dijeron era que tenía para doce días. La lesión no me permitía entrenar. Yo siento que fue un milagro porque hasta la noche previa no sabía si iba a poder pero sentí que tenía que estar", destacó.

Para el cierre, De Paul consideró que lo mejor de ser campeón del mundo es la sensación de "transmitir felicidad"

"Que la gente te agradezca es una de las sensaciones más lindas del mundo", completó.