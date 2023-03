Losada: "La candidatura de Scarpin a gobernador me parece perfecta"

La carrera rumbo a las elecciones provinciales de este año ya comenzó, y en ese trayecto una de las incógnitas es la decisión que tomará la senadora nacional, Carolina Losada, respecto a su posible postulación como candidata a gobernadora.

Este martes, en diálogo con el periodista Marcelo Garrido, en Cadena Oh!, la legisladora evitó nuevamente confirmar la aparición de su nombre en las listas que se disputarán la Casa Gris.

Sin embargo, vio con buenos ojos el accionar de su compañero de banca, Dionisio Scarpin, quién este miércoles confirmaría su postulación como precandidato a Gobernador.

"Me parece perfecto, espectacular. De hecho me mostró todo su trabajo respecto a la postulación. Tenemos una excelente relación, está perfecto que todos aquellos que deseen hacerlo, compitan", comentó Losada, y agregó que el ex intendente de Avellaneda le parece "un muy buen candidato".

Particularmente sobre las elucubraciones respecto a una candidatura propia, dijo que "lejos estoy de evaluar técnicas de 'bajarme o subirme'. Yo estoy trabajando en el proyecto 'Revolución para Santa Fe'. Me parece que está bueno que las cosas de inviertan, primero hacer un proyecto confiable y después se decida quien lo encabece".

"El símbolo del respeto es no estar pendiente del cargo o la candidatura, eso tiene que ver con una parte de la política que siempre critiqué, y la verdad no me quiero sumar a eso. Yo estoy trabajando en el proyecto", sentenció la legisladora nacional.

Además, manifestó que se deben generar nuevos proyectos y renovar la dirigencia política. "Esto de morderse la cola es muy nuestro, a veces los dirigentes se reciclan y por arte de magia les vuelven a creer. Tenemos que empezar a pensar en proyectos más que en las personas", dijo. En ese orden, destacó que la ciudadanía argentina "ha madurado".

"Debemos pensar en la austeridad de la campaña, ver de donde salen los fondos. Tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en nuestra provincia", agregó la senadora nacional.

Seguridad y arribo de fuerzas federales

Hace varias semanas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, presidió un nuevo arribo de fuerzas federales a la ciudad de Rosario. Fue con el objetivo de sumar efectivos a la "lucha contra el narcotráfico" y la violencia en esa localidad del sur santafesino.

Al respecto, la vicepresidente del Senado confesó que "es importantísimo que las fuerzas federales estén. Ahora, si no hay un plan, va a ser sólo un parche. No veo ese plan, no veo incorporación de tecnología, nadie sabe que cantidad de efectivos llegaron realmente, algunos no tienen movilidad. De todas manera, aunque sea a eso le doy la bienvenida, por el hecho de estar mejoran la situación".

En esa línea, en relación al titular de la cartera manifestó que "el dice que los narcos ganaron, pero le ganaron a él. No podemos transar en vivir mal, en acostumbrarnos al 'que se le va a hacer'. Los que abandonaron son ellos, es este gobierno. Los narcos les ganaron a ellos".

Anuncio de Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri afirmó que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales. “Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos”, afirmó en un video publicado en las redes sociales.

Macri pidió estar "atentos" y destacó que Juntos por el Cambio superó los momentos complejos, destacó la unidad del espacio y aseguró que tiene candidatos competitivos.

Al respecto, Losada ponderó que es "un gesto de grandeza, de correr su ego y dejar que otros puedan ser futuros presidentes desde nuestro espacio".

