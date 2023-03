"Viajeras", el libro de Silvina Quintans que invita a la aventura

Silvina Quintans es periodista, abogada y escritora. Recientemente publicó "Viajeras" junto a editorial El Ateneo, un libro que surgió a partir de una columna en su programa por Radio Continental.

"Son once historias de mujeres viajeras que son de distintos lugares del mundo, pero de otras épocas, entre el siglo XVII y el siglo XX. En esa época no se viajaba para hacer turismo, en algunos casos lo hicieron por curiosidad y en otros porque las circunstancias las obligaron. Pero era muy raro los viajes, más en el caso de las mujeres", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Las historias están todas buenísimas. Las fui recopilando durante la pandemia, las hacía en Radio Continental y los oyentes sumaron historias. En ese momento que no se podía viajar, contar las historias de mujeres que lo hicieron, cómo habían desafiado las limitaciones, fue como un bálsamo", remarcó.

Así, el tema fue creciendo, y el año pasado le dio forma de libro con la editorial El Ateneo. Por supuesto, le llevó más investigación, pero lo logró. La historia que abre el libro es la de una periodista estadounidense, Nellie Bly, que a fines de siglo XIX para un diario que se llamaba New York World, que era del magnate Pulitzer. Ella le dijo al editor que iba a vencer el récord de Julio Verne de dar la vuelta al mundo en menos de 180 días.

"Restará leer el libro y saber qué pasa, si venció o no el récord. Pero ante la amenaza de irse a otro periódico, el editor apoyó el proyecto de Bly que terminó viajando. Hay otras historias muy buenas".

En relación con el trabajo de Quintans, se sumó a la conversación Ivana Lovatto. Nacida en Alejandra, provincia de Santa Fe, viajó en bicicleta haciendo la ruta de la seda en 2019.

"Llegué a Barcelona en avión, me compre una bicicleta y empecé a pedalear sola. Quería llegar a China, pero no sabía si iba a poder. Me propuse ir día a día, y se transformó en eso, en mi vida. Así atravesé 16 países, más de 16 mil kilómetros y llegué a China", contó a la periodista.

