Declaró la hermana del camionero santafesino asesinado en Chaco

"El asesino de Roberto no tiene remordimiento", manifestó desde los Tribunales de Reconquista, Alejandra Monje, hermana del fallecido Roberto, en el juicio oral y público que comenzó esta semana.

"Queremos que se haga justicia: la persona que lo asesinó no tiene remordimiento para nada. Estamos pidiendo justicia, y que se dé la perpetua", reclamó Alejandra.

"Lo recuerdo a mi hermano como una muy buena persona. No se merecía para nada esto. Si vos necesitabas algo, él se iba a sacar lo que tenía para dártelo.

Con respecto a la familia, siempre fue muy unido. Una persona trabajadora, que jamás faltó a su trabajo. Una gran persona. Es difícil recordarlo, tener que ir al cementerio para estar con él.

Ya no hay reuniones familiares como las de antes. En las cenas familiares ya no nos sacamos fotos como antes, porque él era el fotógrafo de la familia. Entonces no nos sacamos más, solo quedan los recuerdos de Facebook. El dolor está muy impreso en todos", finalizó la hermana de la víctima.