El maltrato animal, un delito que crece y preocupa

El lunes se vivieron momentos dramáticos en el Puente Oroño de Santa Fe. Una mujer caminaba mirando para todos lados con el objetivo de arrojar algo a la Laguna Setubal. Guardavidas que estaban haciendo sus guardias la vieron y fueron hasta el lugar. Allí encontraron un pequeño gatito que fue maltratado y abandonado de la peor forma por esta persona.

"Es una psicópata, es una persona que tiene problemas terribles de conexión, empatía... Era una gatito bebé, como se ve en el video, y lo tiró con la decisión de que se muera y se ahogue. El animal tuvo la suerte de que lo pudieran salvar, ahora se llama Pirulín, fue adoptado por la hermana de uno de los salvavidas", comentó Elda Bonino, quien trabaja en la defensa de los animales.

"A los salvavidas hay que reconocerle todo lo que hacen, por los humanos y por otras vidas que también valen", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!.

Leer también: Un fallo sin precedentes condenó a una mujer por maltrato animal

Por su parte, se sumó a la conversación Ericka, la esposa del futbolista Rodrigo 'Droopy' Gómez, quienes vivieron una entradera muy fuerte en la casa.

"Estamos de a poco tratando de estar un poco mejor. Fue espantoso, no sabíamos en qué iba a terminar todo, fue una pesadilla. Seguimos sufriendo hasta el día de hoy", comentó.

La familia sufrió el robo de uno de sus integrantes, Pancho, un perrito bebé que habían adoptado una semana antes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HUMANOS DE SANTA FE (@humanosdesantafe)

"Para nosotros Pancho era uno más de la familia, nuestro bebé, yo siento que se llevaron un hijo más. Se llevaron el perro porque cuando ellos entran a la habitación, Pancho dormía conmigo, y cuando me sacan de la cama con violencia les pido que tengan cuidado. Porque se caía de la cama y se moría, es muy chiquito, muy frágil, lo tenía hacía una semana nada más", explicó Ericka.

"Nos asaltaron, nos piden toda la plata, y se llevaron al final a mi perro. Me dijeron que lo hacían para que mis hijos sufran porque yo era... Bueno, me insultaron mucho en ese momento".

"Mis hijos me preguntaban por qué se lo llevaron, no nos podemos reponer, vemos las cosas de Pancho en su lugar, se me rompe el corazón porque no sé cómo está. Nosotros sufrimos mucho por esto".

Leer también: Escracharon a una mujer que maltrataba a una perra en Venado Tuerto

La familia del cachorro, que tiene solo dos meses de edad, todavía lo está buscando intensamente y ha publicado detalles sobre las características del perro en las redes sociales. Además, ofrecen una recompensa y proporcionan un número de teléfono (+549 3425090716) para cualquier información que pueda ayudar a encontrar al animal.

"Les pedimos a quienes lo tengan que no tengan miedo, que va a ser totalmente discreto, no vamos a decir nada, sólo queremos que él vuelva a casa. Nada más, no vamos a exponer a nadie, ni tener represalias ni nada", apuntó.

"La psicopatía y la criminalidad está relacionada al maltrato animal. No podemos entender el accionar de estas personas, porque tenemos un nexo con el otro ser vivo, pero los psicópatas lo hacen sin culpa", dijo por último Bonino.

Escuchar también audio completo: