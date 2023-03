Marcos Ginocchio destinará el premio de Gran Hermano a los chicos de la calle

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, confirmó en El Debate que su premio, 19 millones de pesos, lo destinará a ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad.

"Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, expresó el campeón, emocionado.

Además de haber ganado dinero, Marcos se llevó una vivienda prefabricada y un año de cerveza gratis. Y una moto que obtuvo gracias a su hermana Valentina, ya que fue la menos votada por el público para abandonar la casa durante la semana en la que formó parte del reality.

Fuente: Ciudad Magazine