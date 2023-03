¡No hay tal crisis! China Suárez habló del rumor de problemas con Rusherking

Luego de que China Suárez y Rusherking lanzaran su videoclip Hipnotizados, se vieron envueltos en fuertes rumores de crisis de pareja.

En este contexto, Pochi de Gossipeame le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live que charló con China sobre esta versión de inminente separación. "Me dijo textual esto... 'Ay, qué densos, me separan una vez al mes'... Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren, eso textual me dijo, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones...".

"Tal vez, pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, afirmó Pochi, que habló mano a mano con la China, quien se aseguró de negar el rumor de ruptura con el artista.

En Socios del Espectáculo hablaron de una supuesta pelea de la pareja en un recital de él.

"Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese China Suárez y nunca se usó”, detalló Lussich.

Además, Pallares agregó que él no acompañó a su pareja al cumpleaños de Mery del Cerro y que durante la supuesta pelea en el show "hubo gritos".

Fuente: Ciudad Magazine