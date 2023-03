Escándalo en el Senado: fuertes cruces entre Losada y Lewandowski

Tras cuatro meses sin actividad, el Senado volvió a sesionar este jueves, pero la jornada se frustró rápidamente en medio de cuestionamientos de Juntos por el Cambio al oficialismo por la supuesta pretensión de querer imponer un "temario antirreglamentario".

Con la presencia de 70 legisladores, la Cámara alta pudo retomar su actividad pasado el mediodía. El debate se calentó cuando la presidencia del cuerpo, a cargo de la oficialista Claudia Ledesma, exigió una mayoría calificada para aprobar el cambio de orden del temario que había pedido unos minutos antes la oposición.

En medio de esa discusión, los integrantes de Juntos por el Cambio tomaron la decisión de retirarse del recinto, al igual que los miembros del peronismo disidente agrupado en Unidad Federal.

Luego de la salida de la oposición, el oficialismo se quedó en sus bancas y sesionó en minoría con críticas a la actitud de JxC.

Quedó trunca una ley fundamental para Santa Fe

Una de las iniciativas que no se pudo tratar tras la sesión frustrada fue el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. La normativa busca crear 27 fiscalías federales, nueve defensorías y seis juzgados federales, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Tras un rápido tratamiento en Diputados, sólo restaba lo propio en la Cámara alta, algo que finalmente no sucedió. En este contexto, el oficialista Marcelo Lewandowski cruzó duramente a los legisladores santafesinos que se retiraron del recinto, en particular a la senadora Carolina Losada. “Hay quienes trabajan con responsabilidad y hay quienes no les importa nada. Hay personas que ocupan cargos, pero no dejan nada”, dijo en su alocución.

Además, manifestó: "Yo me crie en un barrio de Rosario y sé muy bien cómo desde hace mucho tiempo se viene degradando esa vida. No me alcanza con ir a hacer una selfie con un niño pobre diciendo que yo lo ayudo". Luego, tiró otro dardo hacia la senadora respecto a su no residencia en Santa Fe: "Uno no lo declama, lo siento y lo vivo en carne propia porque no vivo a 300 kilómetros, vivo ahí, con mis familiares, con mis amigos, con mis hijos y con toda la gente que quiero", cuestionó el ex comentarista.

La respuesta de Losada no tardó en llegar. En dialogó con la prensa, aseveró que “utilizar el dolor de la gente que perdió familiares con fines políticos es de miserable”.

“El año pasado presentamos en espejo todos los legisladores de la provincia de Santa Fe, salvo Lewandowski que no quiso firmar y presentó uno aparte en el Senado. Es un cínico. Ahora pide su tratamiento sobre tablas cuando nunca quiso habilitar que se tratara”, criticó la senadora.

Finalmente, afirmó en referencia a Lewandowski que "él y todo el kirchnerismo lo que hicieron hoy es una perversidad absoluta. Los temas que se iban a tratar lo hubiéramos votado en positivo también, pero en la siguiente sesión".