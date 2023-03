Casi 35 mil santafesinos están inscriptos para donar médula ósea

El 1° de abril se celebran los 20 años del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), dependiente de INCUCAI. Es la entidad que en Argentina está encargada de incorporar postulantes dispuestos a donar células para ser utilizadas en trasplante. Por tal motivo, en esa fecha se celebra el Día nacional de la donación de médula ósea.

En la actualidad hay 312.553 personas inscriptas como potenciales donantes, de las cuales 32.498 son santafesinas. Dado que la inscripción se realiza a partir de una donación de sangre, en nuestra provincia es promovida y gestionada por CUDAIO a través de su área de medicina transfusional.

La Dra. Andrea Acosta, coordinadora del área, explica que “una persona inscripta en el Registro es sólo un potencial donante, que pasará a donante efectivo solamente si en algún lugar del mundo una persona con máxima compatibilidad genética necesita un trasplante de médula. Las probabilidades de que un donante potencial pase a efectivo son muy bajas, pero igualmente se necesita que haya millones de personas inscriptas para así tener disponibles la mayor cantidad de perfiles genéticos”.

Para dimensionar estas cifras, Acosta informó que “en el lapso del último año, 52 personas del registro santafesino fueron preseleccionadas para estudios de compatibilidad, y de ellas sólo 15 terminaron seleccionadas y completando la donación efectiva”.

Y agregó que “la clave para comprender esa probabilística es la compatibilidad genética, que se da con muy poca frecuencia entre dos personas. Es más probable que exista entre hermanos o dentro de la familia, pero si no se la encuentra allí, entonces se recurre a la Red Internacional (llamada World Marrow Donor Association – WMDA) que actualmente cuenta con casi 40 millones de personas anotadas y de la cual forma parte nuestro Registro nacional”.

Por otra parte, la funcionaria destacó el rol de las colectas públicas de sangre que lleva adelante CUDAIO en toda la provincia: “promovemos la donación voluntaria, una nueva cultura de la donación que se transforme en repetida, regular y responsable de sangre (hasta cuatro veces al año). Los dadores con estas características son los que garantizan mejor calidad de los hemoderivados que se usarán para transfusiones y, además, serán los donantes de médula más informados y confiables si alguna vez se los requiere”.

De Rosario a Alemania

Melina es odontóloga, tiene 40 años y vive en Rosario. Ella fue una de las 52 personas que en el último año fue convocada para estudios de compatibilidad como potencial donante de médula ósea. En esa instancia preliminar resultó seleccionada para hacer efectiva la donación, tras lo cual el material extraído viajó a Alemania y se utilizó para un trasplante a una persona que recibía tratamiento en ese país.

Tal como relató, “yo iba a dar sangre más o menos habitualmente en el CEMAR, y en una de esas ocasiones, en 2019, solicité que me inscriban como donante de células madre. En febrero de 2022 recibí un llamado; me decían que había coincidencias con una persona de Alemania que necesitaba un trasplante, que si yo estaba dispuesta a hacer la donación. Yo no dudé un segundo y dije que sí, porque desde el momento en que me inscribí ya estaba segura de la decisión”.

El proceso de la donación de Melina continuó con estudios preparatorios: “entre febrero y agosto me hicieron varios exámenes, incluyendo algunos en Buenos Aires, además de inyecciones que estimulan la formación de más células madre. En agosto se concretó la donación por medio de la técnica de aféresis”.

“Me sentí realmente bien, no duele nada, es sólo un rato de tu tiempo, y la satisfacción de hacer algo tan significativo por el otro es espectacular. Me sigue emocionando, y hay que saber que podés ayudar con casi nada, porque puedo asegurar que no cuesta nada hacer este tipo de donación, además de que el trato que recibí del personal fue excelente. La verdad es que estoy muy feliz, aunque no conozco la identidad del receptor o la receptora, porque estamos todavía en período de confidencialidad”.

Quiénes pueden donar, quiénes necesitan un trasplante de médula

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es un tratamiento para ciertos tipos de cáncer, como leucemia, mieloma y linfoma, y otras enfermedades del sistema inmunitario y de la sangre que afectan la médula ósea.

Aproximadamente tres de cada cuatro pacientes no tienen donante compatible en su familia y necesitan una búsqueda de compatibilidad entre los inscriptos en el Registro. La búsqueda se hace en primer lugar a nivel nacional, y si no se lo encuentra, se recurre a una internacional.

Pueden inscribirse como donantes las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud, pesen más de 50 kilos y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

Colectas de sangre en el marco del día nacional de la donación de médula ósea

El sábado 1 de abril es el día nacional de la donación de médula ósea y se celebra con colectas de sangre en distintos lugares donde las personas podrán optar por registrarse como donantes.

Las fechas de colectas son las siguientes:

Sábado 1 de abril – Rosario (inscripción online: https://n9.cl/114nb)

Martes 4 de abril – San Carlos Centro (Inscripción online: www.cudaio.gob.ar)

Miércoles 5 de abril – Santa Fe (Inscripción online: www.cudaio.gob.ar)

Los requisitos básicos para donar son:

– Desayunar de forma habitual

– Pesar más de 50 kg

– Concurrir con DNI

– Tatuajes y/o piercing: transcurridos los 12 meses se puede donar