Desde el Concejo advierten que faltan taxis en las calles de Rosario

Mientras los taxistas reclaman aumento de tarifa, desde el Concejo analizan comenzar a confiscar chapas a raíz de la falta de móviles en las calles. "Basta de pedir aumentos, saquen los autos a la calle", pidió la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

A partir del estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, que arrojaría un desfasaje cercano al 50% entre la tarifa actual y el costo real del servicio público, las organizaciones que nuclean a titulares de taxis de Rosario, Atti y Catiltar, solicitaron un incremento de al menos un 40% para poder solventar los costos que implica mantener un auto en condiciones de circular.

Ese pedido surge, además, mientras algunos buscan reflotar un proyecto de ordenanza que permita la regulación de las aplicaciones móviles de vehículos de alquiler, tales los casos de Uber y Cabify.

Sin embargo, para la presidenta del Concejo la realidad pasa por otro lado: la falta de autos en las calles para poder satisfacer la demanda, una situación que el propio municipio viene alertando.

"Queremos ver qué porcentaje podemos aplicar, pero el 40% no creo que sea posible", analizó Schmuck sobre el incremento de tarifa.

"Pero antes, quiero decirles algo a los compañeros taxistas: ¡basta de de pedir aumentos si no sacan los autos a la calle! Nosotros los multamos porque a través del GPS vemos que no cumplen con el cronograma, se bancan la multa y no sacan los autos", precisó.

"Vamos a tener que empezar a salir a confiscar chapas porque, la verdad, no hay taxis en la calle. No estoy dispuesta a discutir aumento si antes no discutimos medidas más rígidas para que haya taxis disponibles y eso hay que resolverlo", sentenció Schmuck, visiblemente ofuscada por la situación actual del transporte público.

Por otra parte, la presidenta del Concejo sostuvo que la polémica por las aplicaciones "no da para más" y es una cuestión que debe tratarse de inmediato. Adelantó que la semana que viene se sentará a discutirlo con todos los bloques.

Para la concejala radical, la única manera de discutir un aumento de la tarifa de taxis es que el servicio público funcione en condiciones óptimas y pueda convivir con las aplicaciones móviles con su correspondiente regulación y contralor del Estado.

"Si al servicio público lo controlaran el Estado y los usuarios, esta avivada de dejar cinco autos guardados en la casa y sacar solo uno y no contratar choferes no pasaría", enfatizó.