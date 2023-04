Más de 700 mil personas viajaron en tren de larga distancia

Más de 700.000 personas utilizaron los trenes de larga distancia para viajar a distintos puntos del país durante la temporada de verano, lo que representa un aumento del 57% en comparación con la temporada 2019/2020, informó este sábado el Ministerio de Transporte.

Para lograr estos índices Transporte reactivó durante la presente gestión 16 servicios ferroviarios de pasajeros, volviendo a conectar 57 localidades, informaron fuentes de la cartera a cargo de Diego Giuliano.

En este sentido, la reactivación de 16 servicios ferroviarios exclusivamente de pasajeros durante esta gestión y la accesibilidad en el costo del boleto, permitieron que se produzca un importante aumento en la cantidad de personas que utilizaron el tren para disfrutar del verano, lo que significó un crecimiento del 57% en comparación con el 2019/2020.

Al respecto el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, afirmó que "las cifras de esta temporada son el reflejo de lo que venimos diciendo y demostrando con hechos: el tren siempre te devuelve lo que se invierte en él.

Te devuelve en dinamizar a la economía a través del turismo, en más conectividad, en acercar a las localidades y a las familias, en ofrecer el acceso a nuevos destinos para más sectores de nuestra sociedad".

"Los números son contundentes: por cada dos personas que viajaban en nuestros trenes de larga distancia cuando asumimos la gestión, hoy viajan tres. Es un crecimiento enorme, un récord que acompañamos con obras y una gestión enfocada en hacer crecer a todos los modos de transporte, para que todas las personas tengan la oportunidad de viajar", aseguró.

El presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, señaló que "este año registramos un récord en la venta de pasajes para la temporada, lo que indica que los argentinos eligen el tren como medio de transporte para vacacionar".

Además, resaltó que "estamos acercando un servicio de primera calidad y con una tarifa accesible a cada uno de nuestros pasajeros y pasajeras, tal como nos pide el presidente Alberto Fernández y el ministro de Transporte Diego Giuliano".

Los aumentos en la cantidad de pasajeros se registraron en todos los servicios ferroviarios que conectan el interior del país.

De esta manera, solamente durante la temporada de verano viajaron: más de 400.000 personas en el tren que une Constitución con Mar del Plata; más de 90.000 entre Retiro y Rosario; más de 75.000 entre Retiro y Junín; más de 40.000 entre General Guido y Pinamar; más de 35.000 entre Once y Bragado; más de 31.000 entre Retiro y Tucumán; más de 28.000 entre Retiro y Córdoba; más de 13.000 entre Retiro, Rufino y San Luis; y más de 10.000 entre Once y Pehuajó.A su vez, en comparación con el 2019 cuando a muchos destinos no se podía viajar en tren, en contraposición la reactivación de 16 servicios ferroviarios de pasajeros durante esta gestión acompañó el aumento de personas que eligieron el tren de larga distancia en la temporada de verano.

Sólo en el servicio que une Constitución con Mar del Plata este año viajaron 150.000 personas más que en 2019 y mientras que antes no se podía llegar a Pinamar en tren, esta temporada viajaron en ese servicio rehabilitado 41.000 personas.

Además, hay otros servicios como el de Junín, al que se le sumaron nuevas frecuencias, permitiéndole a más argentinos una mejor conectividad.

Entre los principales servicios que reactivó el Ministerio de Transporte de la Nación en esta gestión, se destacan: el regreso del tren de pasajeros a Mendoza, luego de 30 años; la vuelta del servicio que une Cacuí con Resistencia, Chaco, después de tres años; la extensión del servicio regional Salta-Güemes hasta la localidad de Campo Quijano después de 51 años; la llegada del tren a Pinamar luego de cinco años; en Neuquén, el tren volvió a llegar a Plottier luego de 28 años; en Córdoba se extendió el Tren de las Sierras y se reactivó el Tren Metropolitano.

Además, volvió el tren a Rufino y a conectar San Luis con Buenos Aires luego de 30 años; después de 31 años, volvió el tren de cercanías a la localidad de Fernández, en Santiago del Estero; se volvió a conectar Bragado con Pehuajó luego de siete años; el tren volvió a llegar a Cañada de Gómez luego de 45 años; tras 29 años, el tren regional de Entre Ríos volvió a la localidad de Berduc y La Picada, entre otros.