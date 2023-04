Candioti tendrá su representante en el Provincial de Patín

Por los micrófonos de Conexión Deportiva que sale por la CSC RADIO 106.5 con la conducción de Ari Aiello y Diego Redonder, paso la patinadora de 15 años Ludmila Reynaudo de el club Juventud de Candioti.

Ludmila viene de clasificar a los Provinciales que se realizará el domingo 2 de abril en Álvares, en donde buscara el pase al Regional que la deposite en el Nacional que se realizará en Mendoza.

Cabe recordar que la oriunda de Candioti en el 2021 salió Campeona Zonal, Provincial, Regional y Nacional y que en el 2022 fue primera en el Zonal, sub Campeona Provincial y tercera en el Regional y el Nacional.

Este año busca llegar más lejos clasificando al sudamericano.

En la nota contó que arranco a los 3 años por qué sus padres querian que haga un deporte, hasta los 11 años se dedico a ir a encuentros. Cuando le ofrecieron Competir al principio dijo que no porque no le gustaba que le den premios algunas y otras no. Las profes Natalia Filippi y Eliana Regenhardt me convencieron y en el 2021 me lleve todos los premios (risas).

En otra parte de la nota comento que está en tercer año y su idea es terminar la secundaria y estudiar una carrera paralelamente buscar ser profesional, cosa que en Argentina no lo es como si sucede en España lo que tendría que irse para Europa. Otros de los sueños es representar al país en algun Juego Olímpico.

De toda maneras lo inmediato es clasificar al Nacional y al Sudamericano.

Para finalizar agradeció mucho el apoyo de la familia, Amigos y de el pueblo y el club Juventud de Candioti.