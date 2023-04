Rafa Nadal y Alcaraz no jugarán el Masters 1000 de Montecarlo

El tenista español Rafael Nadal, máximo ganador del Masters 1000 de Montecarlo con 11 trofeos, y su compatriota Carlos Alcaraz, no jugarán la edición del torneo que se jugará desde el domingo próximo debido a las lesiones que ambos sufren, según se confirmó hoy.

En el caso de "Rafa", quien no compite desde el Abierto de Australia en enero pasado por una lesión en el músculo psoas ilíaco de la pierna izquierda, la baja se produce debido a que "no está preparado para competir en el más al alto nivel", según lo explicó en un comunicado en su cuenta de la red social Twitter.

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", señaló el de Manacor en su cuenta de Twitter.

Alcaraz, por su parte, segundo en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic, no pudo defender la semana pasada su título en el Masters 1000 de Miami al caer en semifinales ante el italiano Jannik Sinner y terminó el torneo lesionado.

"Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir. Nos vemos en 2024", indicó el murciano de 19 años y campeón este año del Argentina Open jugado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.