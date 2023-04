Quita de la distinción a L-Gante: "Tenemos que enfrentar a quienes glorifican a los narcos"

En octubre del 2021 el Concejo de Rosario protagonizó un debate sobre la posibilidad de nombrar al cantante Elián Ángel Valenzuela, L - Gante, como visitante distinguido. En una intensa discusión que incluyó hasta la lectura y análisis de las letras por parte de una concejal, el reconocimiento salió por 9 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.

Este miércoles, el organismo dio un paso atrás en la decisión tras conocerse que el cantante tuvo comunicación con miembros de la banda Los Monos que se encuentran en la cárcel.

"En septiembre de 2021 varios bloques definieron votar a favor una polémica distinción para este cantante L - Gante. Desde Juntos por el Cambio y otros bloques nos abstuvimos o votamos en contra, porque sus canciones incitan al consumo de drogas, fomentan la violencia machista, y a personas que están fuera de la ley", comentó el concejal Carlos 'Charly' Cardozo.

"No es que estamos en contra de la cumbia, de los nuevos géneros musicales, el tema acá son los personajes como L - Gante y otros. Rosario está atravesada por el narcotráfico y este no es el primer caso. El trapero Zaramay se sacó fotos con armas largas, quedó detenido porque tenía un pedido de captura en su contra", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"No seamos livianos a la hora de enfrentar a todo lo que tenga que ver con la glorificación de los narcos. El Estado tiene que ser contundente. A muchos pibes les atraen las letras de este cantante y el Estado no puede avalarlo".

La semana pasada se dieron a conocer audios en los que este músico habla con un narco detenido, lo que muestra que los detenidos tengan celulares y acceso a conexión, siguen manejando el negocio de la droga y otros. Por eso ayer de manera unánime, incluso por parte de los mismo bloques que lo apoyaron, fue retirada la declaración.

"Esto es importante para la ciudad, tenemos que marcar la agenda desde la política señalando de manera clara que quien está con los narcos es enemigo de la sociedad. Hubo discursos de distintos tonos, nosotros advertimos que esto podía pasar. Los otros bloques dijeron que nunca está demás dar un paso atrás cuando reconoces que hiciste algo malo. Nos expusieron los que presentaron este proyecto a esta discusión que, afortunadamente, dio marcha atras", señaló.

Respecto a la situación en la ciudad, Cardozo afirmó que "no está más tranquila Rosario. Esta intervención del Estado nacional llega de manera tardía. Va a llevar mucho tiempo volver a recomponer lo que queremos. Quizás veamos un efecto en un par de meses, ahora sigue habiendo balaceras, inseguridad cotidiana, no dan a basto los efectivos que están apostados en la ciudad. Hemos perdido de manera absurda más de tres años", dijo por último.

