Cristina Kirchner comparó el atentado en su contra con el crimen del colectivero

La vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio para cuestionar la detención de los colectiveros que atacaron al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con su mensaje en las redes sociales, la expresidenta se metió de lleno en la interna oficialista, que escaló en las últimas horas.

“Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor al colectivero que le metió una piña a berni’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, agregó.

En su mensaje, la Vicepresidenta evitó hacer referencia a los hechos de inseguridad que crecen en la provincia de Buenos Aires y que terminó esta semana con el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en el municipio de La Matanza.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

La última vez que Cristina Kirchner habló de la inseguridad en medio de la campaña, un tema al que el kirchnerismo suele ser esquivo, fue a mediados de noviembre, tras su atentado. “Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense, no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo”, dijo en Estadio Único de La Plata.

En esta oportunidad, la Vicepresidenta no hizo referencia al hecho de inseguridad que generó la reacción de los compañeros del colectivero asesinado, si no que puso el eje en el operativo que terminó con su detención y que ya había despertado críticas.