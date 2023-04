Gabriel Heinze: "Me voy conforme con el esfuerzo"

El técnico de Newell's señaló que a su equipo le faltó "paciencia y mejor pase final" para acercarse a un triunfo en el clásico. "Voy a seguir de esta misma forma, no me voy a disfrazar de otro", dijo.

Todavía con las pulsaciones elevadas y la carga emocional que implica el clásico rosarino, que este domingo terminó empataron sin goles, el técnico de Newell's, Gabriel Heinze, analizó que su equipo "buscó" la victoria con sus armas, pero que careció de "paciencia, mayor presión y mejor pase final".

"Todos queríamos darle una alegría a la gente, pero me voy conforme con el esfuerzo. Lo que pensamos se vio reflejado, queríamos buscar esos dos o tres pases y creo que en el balance nosotros intentamos ir por nuestra vía", explicó.

"Ellos salieron con esa línea de cinco y nos faltó ese pase en la última línea", apuntó sobre el trámite del clásico que finalizó empatado y sin goles.

En otro tramo de la conferencia de prensa en el Coloso, el DT rojinegro se trenzó en un acalorado debate con periodistas que le trasladaron la opinión negativa de algunos hinchas sobre el juego de su equipo.

"Voy a seguir de esta misma forma, le meto muchas horas de trabajo para hacer un planteo. No me voy a disfrazar de otro. Acá se opina porque el resultado no fue positivo, si hubiéramos ganado en el último minuto, ni vos ni nadie dice que el planteo no está", respondió el Gringo.

Además, sostuvo que la pregunta "es muy tonta" y que no ve "todo malo" porque no se obtuvieron los tres puntos: "Que a la gente de newell’s no le guste el entrenador es otra cosa, capaz que los 20 que vos entrevistaste. Yo conozco hinchas que me dicen otra cosa".

"Si la gente no está conforme con el DT, lucharé para que lo estén. Hay un trabajo, muchas ganas y mucho sentido para hacer las cosas. El planteo es el que creo correcto", agregó.

"Digo lo que pienso y lo que siento y a veces me estreso demasiado, a veces estas explicaciones aburren, para ustedes el que pierde es malo y el que gana es bueno, para mí no es así", retrucó.

A su vez, Heinze reiteró que está "muy conforme" con el trabajo que está realizando al frente de Newell's: "Yo no vine para ser campeón, nosotros venimos a trabajar para hacer lo máximo, construir cosas, darles si puedo enseñar".

