Villa Saralegui: periodistas fueron agredidos por investigar al presidente comunal

Periodistas nacionales de renombre fueron agredidos y hostigados por policías y patotas por investigar al presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola. Con un operativo desmedido fueron demorados en la vía pública por personal policial de San Justo y denunciados también en Saralegui.

La negativa de los productores de Villa Saralegui a pagar un incremento de los impuestos del 420 por ciento, destapó una crisis que tiene en el centro gran cantidad de irregularidades realizadas por el presidente comunal, Walter Sola, como así también los integrantes de la comuna.

Se realizó una denuncia que tiene varios delitos específicos: primero el incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; esto porque se le ha pedido la rendición de gastos que dice la Ley de Comunas que tiene que hacer mensualmente y anualmente de manera integral, y no la han hecho. Se les ha pedido que muestren a los ciudadanos la ordenanza de presupuesto, porque se manejan sin presupuesto, recaudan y la gastan como quieren, sin rendir cuentas. Específicamente sobre Walter Sola, pesa una denuncia por enriquecimiento ilícito, porque incrementó su patrimonio de una manera inexplicable.

Al respecto, el reconocido periodista Luis Gasulla, realizó un informe para el programa "La Cornisa" de Luis Majul que se trasmite por La Nación+ en el que relató la situación de la localidad. Mostró que recibieron hostigamientos, fueron demorados por la policía y agredidos.

"Es angustiante y preocupante porque lo naturalizamos. La situación duró casi 40 minutos. El resto de los policías sentían vergüenza ajena por lo que estaba pasando, terminaron pidiendo explicaciones al comisario. Yo les decía que era una locura lo que estaban haciendo", detalló al aire en Cadena OH!

"Estábamos en San Justo, localidad cercana a Saralegui, y viene a contramano un auto polarizado, a ver qué están haciendo conmigo y el camarógrafo, de manera amenazante. Los policías en vez de detenerlos a ellos nos molestan a nosotros. Y sabían que era el hijo del intendente", apuntó.

Según relató Gasulla, el intendente se escondió y nunca dio la cara. No estaba en ninguno de sus domicilios, ni en ninguna dependencia. "Encontramos a uno de los hijos y nos manifestó que iba a encontrar al padre, pero nunca nos respondió. Yo quería que él se defienda de lo que se lo acusa, saber qué pasa".

"Ellos supieron quiénes éramos desde el primer momento, y esto nos debe advertir de cómo se está complicando la posibilidad de hacer periodismo de investigación. No salen muchos hechos porque no hay tantos informes así ya, pero si los hubiera tendríamos estos accidentes. Yo viajé con el camarógrafo, en un auto particular, y le rompieron la cubierta. Le dijimos a la policía esto, y en la gomería nos dijeron que fue a propósito".

"El miedo que hay en San Justo por un intendente de otra localidad, y el miedo que hay en Saralegui, no lo puedo creer", remarcó en diálogo con Hugo Isaak.

"Yo estuve con Luis Gasulla, éramos tres a la buena de Dios", manifestó Pablo Torres Barthes, abogado que lleva la denuncia contra Sola. "Uno como abogado está acostumbrado a pasar momentos así, pero esto fue muy extraño. En Saralegui teníamos las motos que pasaban al lado nuestro, nos denunciaron por perturbar el orden público y detallaron todo el recorrido que habíamos hecho. Siempre nos controlaron".

"Son funcionarios públicos, se debe a los vecinos de Saralegui, pero al periodista le tiene que contestar. Si no quiere contestar, nos puede decir eso al menos, es simple. Pero su accionar fue intimidatorio en todo momento", dijo Gasulla.

En lo judicial, Torres Barthes expresó que hicieron la denuncia hace un mes ya, en la fiscalía de San Justo. Fue a parar en la fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe, y ahora volvió a San Justo.

"Esperamos empezar a ver las primeras medidas probatorias. Vamos a enviar una nota a Municipios y Comunas para tomar cartas en el asunto, no somos los únicos que recibimos amenazas. Es una gravedad enorme con la que se está manejando este hombre, Saralegui es un feudo en el que manda este hombre", dijo por último.

