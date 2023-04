El turismo médico crece en Córdoba: ya es el segundo destino a nivel país

El turismo médico se consolida en Córdoba.

Un tipo de cambio sumamente favorable, calidad de los profesionales y el atractivo de las sierras como destino turístico conforman un combo cada vez más buscado por los turistas extranjeros que llegan en un número creciente a la provincia, con el objetivo de atender cuestiones de salud y además disponer de tiempo para realizar turismo.

En los próximos días se lanzará en Córdoba el Cluster de Turismo Médico, el cual buscará diagramar acciones en conjunto para atraer a más pacientes de otras latitudes, en una actividad que mueve casi 300 millones de dólares en Argentina y en la cual Córdoba se ubica como la segunda provincia en brindar servicios de estas características, detrás de Caba.

Actualmente, en la provincia la actividad genera un ingreso de divisas que se ubica en el orden de los US$ 30 millones y US$ 40 millones anuales, cifra que con un trabajo en conjunto podría trepar hasta los US$ 100 millones según cálculos de los integrantes del sector.

Miguel Cané, presidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico, detalló en diálogo con PERFIL CÓRDOBA que los pacientes que llegan del exterior lo hacen con el objetivo de atender problemas de salud, sean curativos, estéticos o de bienestar.

“Estamos trabajando en estos tres rubros. Es un mercado de US$ 300 millones, lo que implica un ingreso de divisas al país y la creación de puestos de trabajo, lo cual no es poco”, resaltó.

“Los pacientes que vienen a la Argentina a tratarse lo hacen por una cuestión de precio ya que, por ejemplo, en Estados Unidos la medicina es muy cara y todas las prestaciones están a precios muy competitivos. Tenemos otros países como Canadá y algunos europeos que tienen lista de espera que van de los ocho a nueve meses. Además, otro dato para tener en cuenta es que los países latinoamericanos no gozan de la infraestructura de Argentina, que en muchos casos está a nivel del primer mundo”, agregó Cane.

El empresario detalló que los pacientes que arriban al país lo hacen acompañados y pueden permanecer hasta dos o tres semanas. Durante ese lapso, además de tratar situaciones de salud aprovechan para conocer la variada riqueza turística con la que cuenta la geografía nacional.

Leer también: El megacohete Starship realizará su primer vuelo orbital

“En Argentina tenemos tres premios Nobel en Medicina, universidades muy prestigiosas que capacitan a nuestros profesionales, tanto en salud como en turismo. Tenemos todo dado para crecer en este sentido”, completó.

Por su parte, Pablo Paltrinieri, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico y director Comercial del Hospital Privado, también se mostró muy entusiasmado con las posibilidades que brinda el turismo médico. En un contexto en que las instituciones sanitarias están atravesando momentos complejos, la recepción de turistas extranjeros se transforma en una veta más que interesante para generar negocios.

Paltrinieri contó que en materia de turismo médico los primeros contactos suelen realizarse a través de telemedicina y luego ingresan al circuito tradicional. Además, detalló que hay mucha demanda en cirugía estética, odontología y oftalmología. “Es una actividad que no tiene techo”, destacó.

Demanda antiestrés. Cané, gerente General de La Posada del Qenti Medical Wellness, añade que el turismo médico representa un mercado que crece día a día. “Recibimos cada vez más extranjeros que viajan a Argentina para realizar tratamientos médicos en nuestra posada. Los tratamientos más requeridos son los planes para bajar de peso, antiestrés y para dejar de fumar. Si bien la mayoría proviene de países limítrofes como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia o Brasil, también llegan desde Estados Unidos, México y Perú, entre otros. Los extranjeros prefieren estadías prolongadas, de 15 días o más, en comparación a los argentinos qué elijen habitualmente planes de siete días”, precisó.

Llaryora aseguró que el turismo médico en Córdoba tiene que poder generar divisas, multiplicar talentos y atraer inversiones.

Los 10 tratamientos más buscados por extranjeros

Tratamientos invasivos cardiovasculares. Procedimientos de Cirugía estética y reparadora, procedimientos de recuperación capilar. Cirugías traumatológica Tratamientos quirúrgicos oftalmológicos. Neurocirugía y Tratamientos de rehabilitación neurológica. Trasplante hepático y médula ósea, oncoginecología. Programas médicos personalizados de bienestar. Tratamiento quirúrgica de la obesidad. Oncología: Tratamientos personalizados, estudios, diagnóstico y tratamiento de Medicina Nuclear. Intervenciones fetales (intrauterinas).

Fuente: Perfil