Buscan evitar el cobro de un plus en la recarga de la SUBE

El edil de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo se hizo eco del reclamo de muchos vecinos, quienes denuncian el cobro ilegal de un plus a la hora de recargar la tarjeta SUBE: "El nuevo sistema no terminó de hacer pie en la ciudad y ya acumulamos más de 100 denuncias de este cobro ilegal", sobre el cual, según el edil: "de no actuar el municipio, se convertirá en un aumento encubierto para todos los usuarios".

"En Mendoza y Paraguay cobran 40 pesos por 1.000 de carga. En Corrientes y Rioja, 20 pesos por 1.000 de carga. En La Florida, entre 30 y 60 pesos según el negocio. En Santiago y Uriburu, cuesta 50 pesos a menos que compres algo", apuntó el vicepresidente del Ente de la Movilidad entre las quejas de usuarios que le llegaron en los últimos días.

"Pero para no quedarnos solo en lo negativo, proponemos desde Juntos por el Cambio que se firme un convenio con la Lotería de Santa Fe para que como sucede en el conurbano bonaerense las agencias y subagencias de lotería sean puestos de carga, que se instalen terminales autoservicio como en los subtes porteños o la ciudad de Salta y que se reabran cabinas con atención, que había 37 antes de la pandemia y hoy hay solo 8"

"Esta es una práctica que lleva mucho tiempo y que ya tiene denuncias, propuestas y proyectos realizadas por otros concejales, como por ejemplo Fernanda Gigliani o el bloque de Ciudad Futura, de quienes aprobamos una iniciativa para que las estaciones de servicio sean boca de carga sin plus, por un convenio con CESGAR. Desde el Concejo hay unanimidad en este aspecto. No podemos seguir cargando con más costos al bolsillo de los rosarinos", agregó Cardozo.

"Las terminales de recarga funcionaban bien, los rosarinos conocían su ubicación y están acostumbrados a utilizarlas.", añadió.

Para finalizar Cardozo recordó que SUBE tiene canales de denuncia por cobro de plus. Se puede hacer vía web o llamando al 0800-777-7823 opción 4. También, a través de la app Sube o las redes sociales Facebook y Twitter y es el Ente de La Movilidad local el encargado de fiscalizar esto.