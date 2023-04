Fabián Doman: "Ni sé cómo llegué a los seis meses en Independiente"

Fabián Doman, ex presidente de Independiente, habló por primera vez tras su renuncia al cargo, del cual fue electo hace apenas seis meses, y reconoció no haber estado a la altura de la entidad de Avellaneda. "Ni sé cómo llegué a los seis meses. Como dije en el comunicado, hice de todo, lo que estaba a mi alcance.

Pero cuando internamente me refería a los problemas económicos, todos respondían con un tema futbolístico. Yo hice autocrítica, lo dejé en claro en el comunicado, pero no le tengo temor a lo deportivo porque se va a salir adelante", explicó el presentador televisivo. Posteriormente, en diálogo con Olé, aseguró: "No pude dormir en la última semana".

Asimismo, destacó lo complejo que es generar orden y que -lamentablemente- no pudo hacerlo. "Todos hablan demasiado, es difícil poner orden, al menos yo no logré hacerlo", añadió. "No daba para más, es o era demasiado complicado alinear a la Comisión Directiva.

Mirá, se iban instalando temas que no eran ciertos, como que (Pablo) Repetto iba a venir antes del clásico y el propio técnico había dicho que no podía", confesó y aclaró las versiones que habían surgieron alrededor de la reciente frustrada contratación del entrenador uruguayo. Doman también hizo énfasis en el apoyo que recibió por parte del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en este corto periodo que tuvo como mandamás del equipo que conquistó siete veces la Copa Libertadores en su historia. "En todo la gestión se portaron bárbaro con Independiente, con Tapia a la cabeza. Incluso hasta con ayuda económica para aguinaldos y poniéndose siempre a disposición", agregó.

A su vez, reconoció no haber estado a la altura del club y las tremendas complicaciones que le tocaron afrontar: "Ya lo dije, un párrafo que tal vez pasó inadvertido entre tanto ruido: Hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también imposible.

Los enconos personales están por encima del club. Desde hace 30 años". "Yo soy fanático de Independiente y también se sufre por esta situación. Lo que me equivoqué, me equivoqué, pero estos viene de años", explicó el ahora ex presidente del conjunto de Avellaneda.