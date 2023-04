Balances y reclamos de un primer trimestre negativo para la industria santafesina

Los números del sector industrial no han sido buenos para Santa Fe en el primer trimestre. Las estimaciones no mejoran para los meses siguientes. Al respecto, Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, afirmó que es necesario un plan económico integral.

"Santa Fe ha sido golpeada por la sequía, es la provincia que más fue afectada por este problema. Esto trajo aparejada alguna baja de actividad, sobre todo en rubros que estábamos fuertes como maquinaria agrícola o transporte. También hay que agregar el tema de las importaciones, aunque está bastante mejor aceitada, porque la secretaría de Comercio Exterior hace gestiones. Pero hoy por hoy tenemos un problema de pagos, se difieren, los proveedores restringieron la entrega en el país porque tenemos dificultades para pagar", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Así, afirmó que tuvieron un primer trimestre que cerró con algunos números negativos. Santa Fe, como fue la provincia que más se recuperó y encabezó el crecimiento industrial de todo el país, hoy por hoy está bastante afectada por la crisis de la sequía. A este primer balance se le suman estimaciones pesimistas respecto a los meses siguientes.

"Primero necesitamos la normalización del comercio exterior, este tipo de parches de los distintos dólares va en perjuicio de las exportaciones industriales. Por qué pagarle a un sector y a otros no. El dólar oficial no está y eso hace que los costos internos se disparen. Los distribuidores cotizan al dólar que les parece, cuando se quiere importar es muy difícil, esto dificulta la actividad industrial y sumado al incremento de la tasa de interés, hace que la actividad no esté en crecimiento", reclamó.

"Los industriales cuando tenemos trabajo y financiación acorde crecemos, lo hacemos fuerte, recuperamos puestos de trabajo, no expulsamos personal. Pero evidentemente requiere de cuatro o cinco cosas que hoy por hoy no están, y estamos preocupados. Uno espera de los gobiernos que terminan y los posibles candidatos pero no estamos viendo un plan. Vemos discusiones facilistas, pero falta tener un banco central que no sea bobo como el nuestro. Tiene que cuidar la inflación, el valor de la moneda, los flujos de fondos del exterior, pero no hace nada de eso".

Pero no es todo negativo. Para Taborda, el sector industrial se vino acomodando con sustitución de importaciones, y hay una industria fuerte proveedora de minería, del gas, que está funcionando bien, como también el mercado de repuestos del automotor. "Algunos se acomodaron mejor que otros. Esperamos seguir con esfuerzos y que se tome nuevo empleo, eso es lo que queremos".

