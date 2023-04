Juan Manuel De Grandis y Traferri entregaron a instituciones de Puerto aportes del Plan de Fortalecimiento Institucional

El presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, junto al senador del Departamento San Lorenzo, Armando Traferri, entregaron esta mañana aportes económicos enmarcados en el Plan de Fortalecimiento Institucional a cinco instituciones de la ciudad.

En esta oportunidad, en el marco de un encuentro realizado en el Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho, y que además contó con la presencia del Intendente Municipal, Carlos De Grandis, y los concejales Maximiliano De Grandis y Walter García, se entregaron aportes a PSM Voley, a la Escuela de Fútbol Infantil "Puerto Unido", a la Iglesia Visión de Futuro, al Ecoclub PGSM y al Grupo Scouts Navales N° 10 PGSM.

El senador provincial ha respondido a las gestiones encabezadas por el presidente del Concejo Municipal, para poder concretar estos aportes destinados a instituciones intermedias, para dar soluciones inmediatas a los problemas urgentes de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan por el bien común.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, que gestionó los recursos ante el senador, agradeció el compromiso de Traferri: "Para nosotros las instituciones son muy importantes porque son el motor de la ciudad. Valoramos la tarea importante acompañando a niños y adultos, como en deporte para contener chicos y sacarlos de la calle, como en cultura, o bien en una tarea de llevar espiritualidad a las personas. Gracias a todos por su desempeño".

El concejal valoró la predisposición del senador en permitirle elegir los destinos de los recursos: "Siempre me deja elegir a quien podemos ayudar. No me pone condiciones. Soy el que anda en la calle, el que está en permanente contacto con las instituciones. Y así trabajamos en conjunto para beneficiarlas".

Traferri destacó la gestión del presidente del Concejo Municipal y el acompañamiento del Intendente: "El crecimiento de Puerto responde a muchas razones, la primera que la comunidad eligió un Intendente con una visión amplia de lo que quería para su ciudad, pasar a ser una ciudad por la calidad de los servicios y de vida de sus ciudadanos", señaló y agregó: "Cuando uno quiere saber cómo piensa un Intendente tiene que mirar en qué invierte los recursos. Y no se queda diciendo que la seguridad, la salud, o el deporte, es un problema de la provincia, sino que piensa que donde hay una necesidad hay un derecho y así lo hace él y su equipo".

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, agradeció la gestión de Juan Manuel De Grandis ante el senador por las ayudas y valoró su compromiso con las instituciones de la ciudad. "Son momentos lindos, las instituciones crecen con valores increíbles. Uno se siente orgulloso porque hemos luchado mucho por esta ciudad, y hoy los pibes no padecen cómo si lo hicimos nosotros de chicos. Felices que Juan Manuel De Grandis haya gestionado con el senador estos recursos que provienen del senado y que los distribuyan en las instituciones del departamento San Lorenzo", manifestó.

Por su parte, destacó la tarea que realiza el senador: "Los amigos siempre se ven en la buenas y en las malas. El Pipi ha sido maltratado por algunos imbéciles, que te ensucian y después es difícil poder limpiarte. A Pipi lo recibimos siempre en Puerto de la mejor manera. Vamos a apoyar toda tu gestión. Todos esos recursos vienen de la pelea que tiene en el Senado provincial y que a algunos les molesta, y la verdad es que yo valoro eso porque a raíz de esas decisiones importantes pudimos hacer en Puerto el puente que nos une con San Lorenzo pegado a las vías, y otras para todo el departamento".

Indicó, además, que "las instituciones dan lo mejor que tienen, que es su tiempo, para instituciones que van creciendo, y cuando se fortalecen lo hace también la ciudad".

Por su parte, el senador agradeció la tarea de las instituciones en la ciudad. "Las instituciones acompañan la gestión del Intendente porque entendieron por dónde iba la cosa. Hace 20 o 30 años atrás en Puerto no había tantas instituciones intermedias hasta que Carlos tomó la gestión. La ciudad la están construyendo entre todos, y las instituciones crecen y se fortalecen por la visión y la calidad de dirigentes que tiene, cuando hay gente con buenas intenciones con ganas de hacer esas instituciones crecen".

Sobre las ayudas indicó que "quizás como fondos no les soluciones todos los problemas, pero lo que queremos transmitir es que estamos acompañándolos y valoramos mucho el trabajo que hacen, que a veces ven lo que nosotros no vemos y así podemos solucionar problemas, porque ustedes saben dónde aplicar estos recursos".