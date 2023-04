Moria Casán criticó la cantidad de "bótox" que se puso Marcelo Tinelli

Moria Casán habló sin filtros en una entrevista con LAM sobre Marcelo Tinelli, cómo lo ve separado, los retoques estéticos que se hizo y su look platinado.

"Tinelli platinado, modelo 63, ¿te gusta?", le preguntaron y la diva contestó: “Me gusta como le queda el platinado, me parece que se puso demasiado botox o ácido hialurónico, tiene una ceja media rara, no sé…”.

“No lo vi mucho pero me divierte Marcelo, me gusta el Marcelo soltero, libre… a él se le nota cuando se saca mochilas porque hay momentos que se desangela y expande su luminosidad”, agregó Moria.

¿Qué opinó sobre Gran Hermano?

Moria Casán fue filosa al hablar de los chicos de Gran Hermano 2022. “¿Hay alguien que te guste en particular de la farándula de los últimos tiempos? Como los chicos de Gran Hermano”, le consultaron.

Entonces, la actriz contestó: “Me parece que los chicos todos de Gran Hermano son como hámster en una pecera, los sacas de ahí y hay que ponerles otra pila para que puedan moverse en sociedad”.

Fuente: Ciudad Magazine