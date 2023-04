Crimen en la zona de la plaza España: liberaron a la pareja sospechosa

El juez Pablo Spekuljak otorgó la libertad a las dos personas que habían sido detenidas e imputadas por el crimen de Rubén Segovia, cometido en inmediaciones de la plaza España.

La investigación es comandada por la fiscal de la Unidad de Homicidios, Ana Laura Gioria, quien adelantó que el “análisis exhaustivo” de la evidencia permitió corroborar la coartada que habían brindado los imputados. D.S. y P.C. fueron asistidos por el defensor público Nicolás Mosconi, y reclamaron celeridad en la causa porque “los perjudica”.

La Fiscalía y la defensa acordaron medidas alternativas a la prisión hasta que se resuelva la situación de los imputados: hasta que sean desvinculados de manera formal del proceso, el hombre y la mujer deberán fijar domicilio y presentarse de manera mensual al Ministerio Público de la Acusación.

Coartada

D.S. y P.C. fueron detenidos en bulevar y 9 de Julio y 1° de Mayo al 3500, unos diez minutos después del crimen de Segovia. La policía buscaba a una pareja: la mujer vestida de negro, y el hombre con zapatillas de lona negras y pantalón marrón. D.S. y P.C. respondían a esa descripción.

Al momento de concretarse la audiencia imputativa, las dos personas se defendieron y aseguraron nunca haber estado presentes en el lugar donde ocurrió el crimen. Según indicó el hombre, aquella noche salió de trabajar cerca de las 12 y junto con la mujer fueron por bulevar hasta un drugstore de San Jerónimo al 3600, frente a la Facultad de Derecho en busca de unas cervezas y luego caminaron hasta la Chopería de San Jerónimo y bulevar en donde comenzaron a discutir por “celos”.

Allí, según denunció D.S., fue atacado por un mozo que le pegó con un fierro en su pómulo izquierdo, situación que le provocó el derrame de sangre en sus prendas de vestir que lo colocó bajo sospecha de los policías que lo detuvieron luego por el homicidio de Segovia.

"Los dos somos inocentes, nunca estuvimos en el lugar. Nunca nada", dijo el hombre. "Terminé siendo detenido en el hospital Cullen porque me pusieron cinco puntos en el ojo del golpe que me dio el mozo. Es la pura verdad señor juez", agregó en otro tramo de su declaración. "No me hace falta robar, gano bien. No tengo antecedentes por robo. Nosotros no tenemos que estar sentados en el lugar, acá tienen que estar los verdaderos culpables que hicieron ese horror", destacó el hombre acusado.

La mujer, por su parte, también pidió declarar y aseguró no haber estado en el lugar del hecho. "Yo lo pasé a buscar por el trabajo y nos fuimos caminando por bulevar. Ahí tuvimos un par de peleítas y fuimos al bar Break a preguntar por una promo de cervezas. Entramos ahí, está registrado", narró P.C.

"Después él (por su pareja) me dijo que vayamos a la vuelta a tomar una cerveza", agregó. En tanto, remarcó que la pelea fue porque el hombre le recriminaba por qué la dejaba. Según la mujer, ahí apareció un supuesto mozo que discutió con su pareja y lo golpeó con un fierro: "todo fue en la Chopería, en San Jerónimo y bulevar", indicó y argumentó además que en el local gastronómico perdieron algunas de sus pertenencias.

Tras esta declaración, la Fiscalía se abocó a analizar las cámaras de vigilancia para corroborar o descartar la coartada aportada por los imputados. En la audiencia, Gioria destacó que “tras un exhaustivo análisis de la evidencia pudo ser corroborada la declaración de los imputados”. Así las cosas, se acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva para las dos personas hasta tanto se resuelva definitivamente su situación procesal.