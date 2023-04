El técnico de Nápoli: "Diego era como Nureyev"

"Diego daba sus toques de genio en el entrenamiento y era como Nureyev", recuerda Bianchi, quien dirigió al ídolo argentino en Nápoli 1985 y 1989, a la hora de evaluar el talento del argentino.

Bianchi, de 79 años, agregó: "Se decía que no entrenaba nunca, no es cierto. Todo lo que vieron en la cancha, la mano de Dios ante Inglaterra en 1986, los goles desde el centro del campo, los tiros libres...él lo hacía en el entrenamiento, no lo inventaba de repente".

El Nápoli de Bianchi y Maradona ganó el primer 'Scudetto' en 1987, además de una Copa de Italia (1987) y una Copa de la UEFA (actual Europa League) en 1989, ante el Stuttgart alemán, consignó AFP.

En sus recuerdos prefiere centrarse en el Maradona futbolista, "que era perfecto", sin poner el acento en los excesos fuera de los terrenos de juego de los años napolitanos del argentino, fallecido en noviembre de 2020.

En el aspecto personal, la relación entre Bianchi y Diego no era la mejor y el mismo ex DT lo dio a entender al señalar: "El preparador de Maradona, Fernando Signorini, me decía que con Diego yo hubiera dado la vuelta al mundo, pero con Maradona no hubiese dado ni una vuelta por el barrio".

El aura de Maradona eclipsó a veces al propio Bianchi, tal como lo reflejan las declaraciones realizadas en 2008 por el ex presidente del club, Corrado Ferlaino, al expresar: "Bianchi era entrenador, pero a partir del segundo año los jugadores no hablaban ya con Bianchi, y Maradona era el técnico".