Se declaró de Interés Municipal el libro "Papiyon Nwa"

El salón Puerto Argentino del Concejo Municipal de Rosario recibió a amigos del escritor haitiano Robenson Glésile, autor de la obra “Papiyon Nwa”, que por proyecto de la edila Susana Rueda, de Rosario Progresista, fue declarado de Interés Municipal.

“Papiyon Nwa” se presentó el 25 de febrero en el Museo de la Democracia, en un acto donde se realizaron diversas intervenciones artísticas y literarias, a cargo de artistas migrantes y protagonizado por su autor, Robenson "Robby" Glésile.

Leer también: Acuerdo en el Concejo para quitarle distinción a L-Gante por audios a Los Monos

La obra enumera las dificultades ligadas a la inmigración y genera un aporte desde la experiencia de vida, el activismo y la lucha que encarna Robby Glésile en su proceso de producción literaria, una serie de relatos autobiográficos que pretenden compartir la mirada de quien habita dos tierras y, a veces, siente que no pertenece a ninguna.

Robby Glésile, autor del libro, es activista antirracista y defensor de los DDHH; miembro del Grupo de Estudios sobre Migraciones (UNR); cofundador de la Fundación Jén Mapou Haití; panelista del programa radial Uniendo Fronteras, colaborador de Ubuntu.es y analista de temas relacionados con su país.

En 2011 emigró a Rosario, donde reside desde entonces, y cabe destacar que en 2022 fue elegido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe, premio otorgado por la organización JCI.

Susana Rueda, autora del proyecto, se expresó sobre la obra de Glésile: “No puedo dejar de ponerme en el lugar de esas mamás, ya sabemos lo que puede sentir una mamá cuando los hijos o las hijas parten, pero es mucho peor ese dolor cuando sabemos que quienes han debido emigrar por necesidad, tienen un sufrimiento residual que tiene que ver con la discriminación y el no ser aceptado”.

“Esto es una enorme bienvenida. Nosotros consideramos que es importante que entendamos que la magia de la humanidad es la diversidad, que maternar y cuidar a los migrantes y a todos los habitantes de un país debe ser un objetivo del Estado, entendiendo que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, a ser respetados y amados como seres humanos independientemente del lugar donde estemos residiendo”, amplió Rueda.

Posteriormente, fue el autor de la obra quien fue invitado a decir unas palabras al respecto: “Quiero agradecer a Susana por haber presentado el proyecto”. Luego regaló dos copias del libro, uno para la edila y otro para que quede en el Concejo Municipal de Rosario para su libre lectura.

“Rosario es mi ciudad, soy haitiano y hace 11 años que estoy acá. Muchas veces nos hacen sentir a los migrantes como que no es nuestra ciudad, no es nuestro espacio, no es nuestro país. La idea es tratar de cambiar esto, y para cambiarlo necesitamos apoyo institucional”, amplió.

Para culminar, los invitados fueron invitados a debatir sobre la realidad sociopolítica de sus países, y al igual que el autor, contar sobre sus vivencias como migrantes a un país y una ciudad que los recibió.

Robenson, notablemente emocionado, fue aplaudido de pie por sus amigos, portando las banderas de sus países de origen que trajeron al Concejo Municipal.