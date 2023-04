Martín Demichelis, tras el triunfo ante Newell's: "Es el River de la gente"

Martín Demichelis, luego del triunfo agónico ante Newell's en Rosario por 1 a 0, expresó hoy que su equipo es "el River de la gente" y destacó el resultado obtenido en el Coloso Marcelo Bielsa para afianzar el liderazgo en la Liga Profesional de Fútbol.

"Es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental, que no deja de apoyar y que así lo hará el próximo miércoles", dijo Demichelis a TyC Sports en clara referencia al compromiso ante Sporting Cristal de Perú por el segundo partido del grupo D de la Copa Libertadores.

"No sé si fuimos justos merecedores de la victoria. Hay que mantener a humildad. Hay que seguir, todavía no se ganó nada, pero da tranquilidad haber ganado los últimos partido sin que nos conviertan. A la gente le digo que hay que ser cauto, no hay ningún campeón con 30 puntos. Falta muchísimo", indicó el ex defensor de River y el seleccionado argentino.

Asimismo, Demichelis dijo que ser el entrenador del club de Núñez "no es fácil para nadie" y que aceptó "soñar en grande", luego de su experiencia en el segundo equipo de Bayern Munich de Alemania.

El DT de River también se refirió al festejo en el gol agónico de Pablo Solari en Rosario: "Esta fue la primera vez que fui bastante eufórico por las circunstancias. Dar un golpe acá nos fortalecía desde lo anímico. Sigo soñando, pero sin alejarme del día a día".

River logró su séptimo triunfo en fila sin recibir goles en el campeonato local, quedando a un partido de un récord alcanzado por el antecesor de Demichelis, el "Muñeco" Marcelo Gallardo.

En tanto que al retirarse del estadio en dos micros, el primero de ellos que transportaba a los jugadores recibió un piedrazo que rompió una ventanilla, aunque sin consecuencias para sus ocupantes. El hecho aconteció sobre la Avenida Ovidio Lagos al 5.000 y la policía labró un acto sobre este episodio.