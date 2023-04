Central empató con Atlético Tucumán y dejó pasar la chance de acercarse a River

Central dejó escapar anoche una buena chance de acercarse a la punta del certamen, tras empatar como visitante 2 a 2 frente a Atlético Tucumán, que sobre la hora llegó a la igualdad, en un partido disputado en el estadio Monumental José Fierro, por la duodécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Bautista Kociubinski, a los 6 minutos de la etapa inicial, abrió la cuenta para el anfitrión, pero el "Canalla" lo dio vuelta en el complemento con tantos de Carlos Quintana de penal, a los 10 minutos, y Damián Martínez, a los 27. Cuando parecía que Central se llevaba los tres puntos a Rosario, apareció Joaquín Pereyra para el 2 a 2 definitivo.

En el arranque del partido, un tiro libre de Pereyra hacia atrás le permitió a Kociubinski acomodarse de cara al arco en la puerta del área y definió con un zurdazo al segundo palo para el 1 a 0. El "Decano" dominó las acciones hacia el final del primer tiempo pero no pudo volver a marcar para extender la ventaja en el marcador

En el complemento, Central salió mejor y tuvo un penal por una mano en el área que Quintana, que cambió por gol a los 10 minutos. Luego, el "Canalla" llevó a cabo una excelente tras un error en un córner de los tucumanos y con un lindo pase de Kevin Ortíz, Martínez puso el 2 a 1 para dar vuelta la historia en el José Fierro

En el final del partido, Pereyra pateó desde afuera y la clavó por encima de Jorge Broun para el 2 a 2. Esta es la síntesis: Liga Profesional. Fecha 12. Atlético Tucumán 2 - Rosario Central 2. Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Facundo Tello. VAR: Mauro Vigliano. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra, Walter Montoya, Kevin Ortíz, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 6m Kociubinski (AT). Goles en el segundo tiempo: 10m Quintana de penal (RC); 27m Martínez (RC); 45m Pereyra (AT). Cambios en el segundo tiempo: 31m Lautaro Giaccone por Malcorra (RC); 22m Lucas Rodríguez por A.Rodríguez (RC) y Jhonatan Candia por Véliz (RC); 27m Ignacio Maestro Puch por R.Rodríguez (AT) y Mateo Coronel por Acosta (AT); 30m Braian Guille por Orihuela (AT); 32m Ismael Cortez por D.Martínez (RC); 36m Adrián Sánchez por Tesuri (AT) y Cristian Menéndez por Estigarribia (AT).