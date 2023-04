El árbitro Yael Falcón Pérez denunció amenazas a su familia tras el clásico de Avellaneda

El árbitro Yael Falcón Pérez denunció hoy amenazas a su familia luego de su labor en el clásico de Avellaneda, que finalizó 1-1 por la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, donde hubo una jugada discutida que derivó en el penal a favor para Racing.

"Mi mamá sufrió amenazas, pintadas en la casa, que le tiren bengalas a la puerta. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Se piensa que somos robots y que no nos podemos equivocar. No se permite el error, pero hay cosas que son inadmisibles. He tenido amenazas", dijo Falcón Pérez a ESPN.

"Fueron a la casa de mi madre. Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio y la verdad que no son situaciones buenas", apuntó el árbitro del último Independiente-Racing.

Falcón Pérez dijo que tuvo "acierto" en la infracción en el área de Nicolás Vallejo a Facundo Mura y criticó a los medios de comunicación: "Muchas veces lo que dice el periodismo denigra la investidura arbitral. Somos seres humanos igual que todos. Tenemos una vida normal, común y corriente. Ojalá algún día esto cambie", declaró Pérez.