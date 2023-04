Asesinaron a un hombre cuando sacaba el auto de la cochera

Un hombre de 42 años fue acribillado a balazos este martes por la mañana cuando sacaba su vehículo de una cochera en Estado de Israel al 1600, en barrio Tiro Suizo. En principio se encontraba cerca de las 7 con dos personas con las que trabajaba en una obra y estaba por retirar una camioneta a la vuelta de su domicilio.

Agentes arribaron a Pasaje Maida y Uriburu, tras una denuncia al 911 por disparos contra una vivienda. Una vez en el lugar, los efectivos encontraron Germán Patricio Díaz con heridas de bala en cuello, espalda y abdomen que habrían efectuado dos personas en una moto. La víctima fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña, pero fallece en el camino. En el lugar personal informó que se verificaron dos impactos sobre el garage y siete vainas servidas.

La pareja de Díaz afirmó que el homicidio ocurrió en el marco de un robo. Según su relato, salió de la casa para buscar la camioneta que estaba en la cochera y en el trayecto lo mataron para robarle la billetera y el celular.

“Salió a buscar la camioneta. Sentimos cinco disparos. Uno vecino gritó y después nos tocó timbre. Ahí lo encontramos tirado en el piso. Tenía un tiro en el cuello por lo que vi”, relató Cinthia en diálogo con el móvil de Bianca Forconi en Radio 2.

La mujer aseguró que a Patricio le habían robado el celular y la billetera. “Fue por nada. Nos arruinaron la vida. Tenemos tres hijas, vivimos trabajando, los vecinos nos conocen”, agregó.

“No me lo llevó un tumor en la cabeza por el que fue operado el año pasado y me lo llevó una bala”, expresó entre lágrimas la mujer.

Cinthia señaló que ella terminó llevando a su pareja herida hasta el hospital Roque Sáenz Peña, ya que no llegaba la ambulancia ni la Policía. “Todos los días vivimos esto. No viene nadie, no hay patrulleros. Yo a esto lo veía en la tele o en las películas. Nunca pensé que me iba a tocar a mí”, remarcó.