El intendente de San Carlos Centro deberá pedir disculpas a los trabajadores municipales

La relación entre la administración de la municipalidad de San Carlos Centro y los trabajadores sigue siendo conflictiva. El último capítulo se registró la semana pasada, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) confirmó la sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que condenó al intendente radical Juan José Placenzotti a retractarse y pedir disculpas a quince trabajadores y trabajadoras que persiguió, estigmatizó y llamó “patota municipal” porque ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021.

"Nosotros tenemos reclamos constantes con la municipalidad de San Carlos Centro, son reticentes a atendernos para poder charlar y solucionar problemas y temas que surgen respecto al trabajador", comentó Andrés Martínez, del Sindicato de Empleados Municipales de la localidad.

"Estábamos en una medida de fuerza en marzo del 2021, y el intendente en sus redes sociales estigmatizó a los trabajadores de patoteros, de que no dejamos trabajar y que poníamos en riesgo la salud. En esa publicación nombra a un grupo de empleados, lo que generó un daño particular", explicó el entrevistado.

"Esto se judicializó y una jueza determinó que tiene que pedir disculpas públicamente y hacerlo oficialmente. La municipalidad no lo hizo, apeló, y la semana pasada la justicia se volvió a expedir por el pedido de disculpas".

Placenzotti tiene que retractarse públicamente con estos empleados que trató de patoteros, y por el daño que generó a personas que estaban ejerciendo su derecho a huelga. Está intimado en diez días de haber salido el fallo. El juez ya había dicho que la actitud de Placenzotti era “ofensiva y desacreditante” y ahora la Cámara lo ratificó. El veredicto impone el pago de los gastos del pleito al “vencido” que es Placenzotti y abre las puertas para un segundo juicio por “daños y perjuicios” en el fuero civil, que será otro costo del apriete.

"Con él estamos siempre en una lucha constante, la persecusión de los trabajadores continúa, no cesaron estas actitudes. Tenemos intentos de diálogos y de llevarlos al ministerio, pero no hay respuesta. Se judicializan a veces los temas porque la municipalidad no da soluciones", señaló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Es un círculo, el padre, la esposa que atiende todos los juicios y los honorarios se cobran y los paga la sociedad, y el hijo que ahora es intendente. Se manejan así. Nosotros seguiremos trabajando para que las cosas se hagan como corresponde", dijo Martínez por último.

