"Los soldados judíos en Malvinas", un nuevo texto de Hernán Dobry

El escritor y periodista Hernán Dobry amplió su conocimiento sobre el tema y publicó "Los soldados judíos en Malvinas". Ya en 2012 fue editado su texto "Los rabinos en Malvinas", su primer libro al respecto.

"Desde ese momento quedó abierta la necesidad de seguir, había contactado a 24 soldados que habían ido y me servían como muestra fidedigna para decir y explicar cuál era la necesidad que podía tener alguien para que cruzara un rabino como apoyo espiritual. En ese momento se presentaba esa cuestión de que cruzaran rabinos a Malvinas, lo que luego no ocurrió, pero quería saber cuál era la necesidad de alguien que está en la guerra de que vaya un rabino", comentó el entrevistado.

"Por eso los contacté. Luego de eso, quedó en el tintero la cuestión de que era necesario para la memoria de ellos y su familia, y en general, publicar sus historias. Cada uno vive la vida de forma diferente".

En este sentido, Dobry explicó que encontró a 45 personas que se identificaron como judios y pelearon en la guerra. El problema que se presentó es cómo identificarlos. "Hay un veterano de apellido Fernández que su mamá era judía y él se consideraba judío. También otro de apellido Crudo. Nunca lo hubiéramos sabido de no haber investigado. La única forma de hacerlo perfecto es llamar a los 10 mil veteranos y preguntarles si son judíos", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El 33% de los soldados argentinos de origen judío que combatieron en la guerra de Malvinas sufrieron diversos niveles de antisemitismo de parte de sus oficiales y suboficiales, que van desde la tortura física hasta la psicológica. El 10% de ellos, incluso, fue estaqueado en medio de los combates.

Respecto a sus historias, el escrito reflejó no sólo sus derroteros sino también los horrores de la guerra. "Lo que pasó a los soldados judíos les pasó a los soldados en general. Cuando te tocaba un oficial o un responsable profesional que su objetivo era combatir en la guerra, ese no le hizo nada a sus tropas. Cuando te tocaba un tipo que maltrataba a sus tropas y creía que el soldado era un esclavo y podía hacer con ellos lo que quería, trataba mal y torturaba a todos. Hay casos de maltratos, torturas, estaqueos a judíos, católicos a muchos. Uno podría llegar a entender o esperar eso de los enemigos, pero no de los propios", reflexionó.

"Lo más duro de todo a veces no fue la guerra, sino los 40 años de pos guerra donde el Estado, la comunidad, la sociedad estuvo ausente. Esta gente venía con un estres post traumático muy grande. En muchos casos ni con el apoyo de las familias o profesionales fue suficiente, la guerra es algo terrible, más en las condiciones en las que fueron estos muchachos".

El libro salió el viernes y fue publicado por Ediciones Hebráicas. El 15 de mayo se presenta en la Feria del Libro en Buenos Aires y estarán los veteranos judíos protagonistas de la historia. Luego hará un recorrido por el interior: el 30 de mayo estará en Santa Fe y en Rosario está por confirmarse si será el 16 o 18 de mayo.

